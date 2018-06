Steve Kerr confirma que seguirá al frente de los Warriors

Baloncesto Internacional

El entrenador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, adelantó que seguirá por muchos años con los actuales campeones de la NBA y que su renovación está asegurada, sin que tenga que haber ningún tipo de negociación especial.



"Los directivos me quieren aquí y yo también estoy feliz de dirigir a un equipo como los Warriors por lo que seguiré con ellos por muchos años", declaró Kerr a través de la emisora de radio "95.7 The Game". "Creo que las negociaciones por mi nuevo contrato serán muy cortas".



Kerr cumplió el cuarto año del contrato que firmó por cinco y 25 millones de dólares, pero el dueño de los Warriors, Joe Lacob, al concluir las Finales de la NBA que ganaron por barrida de 4-0 a los Cavaliers de Cleveland, terceras que consiguen en las últimas cuatro temporadas, dijo que estaba todo listo para darle una extensión.



"Todos queremos a Kerr con nosotros y si él desea la continuidad este mismo verano cerraremos una extensión de contrato", adelantó Lacob. "Sus problemas de salud siempre estarán a un lado porque sabe que tendrá nuestro apoyo completo".



Kerr todavía tiene secuelas de las dos operaciones de espalda que sufrió y que durante las temporads 2015-16 y 2016-17 le tuvieron largos periodos fuera de la competición, para la pasada ya completarla en el banquillo.



"Todos tenemos muy claro lo que deseamos y no es otra cosa que la continuidad, por lo tanto no tiene ningún sentido perder tiempo en hablar de sobre la agencia libre", destacó Kerr. "Voy a entrenar a los Warriors por un largo tiempo y el acuerdo lo lograremos de forma inmediata y con total discreción para luego centrarnos en lo que realmente es bueno para el equipo".



Kerr, de 52 años, ha conseguido batir las mejores marcas de la NBA con los Warriors en las cuatro temporadas que lleva como profesional, jugado cuatro Finales y tener tres títulos de liga que han convertido al equipo en la nueva dinastía al sumar los otros tres que habían logrado con anterioridad, dos en la sede de Filadelfia, y uno en la de San Francisco.



Desde que llegó a la NBA, Kerr ha dirigido 328 partidos con lo Warriors durante la temporada regular para conseguir marca de 265-63, un 80,8 por ciento.



Mientras que durante los playoffs ha dirigido 83 con marca de 63-20 (75,9 por ciento), además de lograr tres títulos de liga.



El entrenador con mejor marca ganadora que hay actualmente en la NBA también destacó durante la entrevista el gran número de mensajes de texto que recibió por el último triunfo de los Warriors en las Finales, incluido el del golfista Tiger Woods, al que consideró el "más genial".



Kerr y Woods mantienen una buena amistad desde que ambos comenzaron a comunicarse con mayor asiduidad tras tener problemas de salud derivados de las operaciones de espalda y consideró que había sido algo muy positivo por el apoyo mutuo que se habían dado y los beneficios conseguidos.



"Mantenernos en comunicación ha sido de gran valor tanto a nivel personal como de superación de los problemas de espalda, que requieren como cualquier otra enfermedad del apoyo de la familia, amigos y profesionales". EFE