Falleció Anne Donovan, histórica basquetbolista de EEUU

Jueves 14| 7:24 am





La exjugadora estadounidense de baloncesto Anne Donovan, campeona olímpica, miembro del Salón de la Fama y entrenadora, ha fallecido a la edad de 56 años tras sufrir la pasada noche un fallo cardiaco, informó la familia en un comunicado.



Donovan ganó dos medallas de oro olímpicas como jugadora, en 1984 y 1988, y otra más como entrenadora del equipo de Estados Unidos, en 2008, además de un título nacional universitario con Old Dominion y otro como entrenadora de la WNBA.



"Una de las mejores jugadoras de baloncesto en su posición", declaró el entrenador de Las Vegas Aces, Bill Laimbeer, sobre la expívot. "Se destacó por su altura, pero también por su habilidad para jugar y continuó durante toda su vida, como entrenadora, como embajadora. Lo que sea, lo hizo bien".



Donovan entro en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 1995, formó parte de la clase inaugural del Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en 1999 y fue introducida también en el Salón de la Fama FIBA en el 2015.



"Anne era una gigante en todo el sentido de la palabra, y sé que la comunidad de baloncesto femenino se entristece más allá de las palabras por esta noticia trágica", declaró Val Ackerman, primera presidenta de la WNBA. "Fue pionera e icono en el baloncesto femenino y causó un impacto profundo y duradero en todos los niveles como jugadora, entrenadora, colega y amiga".



El pasado fin de semana Donovan estuvo en Knoxville, Tennessee, para asistir a las ceremonias del Salón de la Fama del Baloncesto Femenino, donde su entrenadora de escuela secundaria, Rose Marie Battaglia, fue incluida en la clase de 2018.



"La gente la recordará por lo que hizo en el baloncesto", declaró la base del Storm de Seattle Sue Bird. "Pero ella también fue una gran persona".



Donovan llevó al equipo de Seattle al campeonato de la WNBA en 2004, convirtiéndose en la primera entrenadora y la persona más joven (42 años) en ganar un título de liga.



Donovan fue miembro de tres equipos olímpicos como jugadora. El equipo de 1980 no fue a Rusia debido a un boicot y luego ganó las medallas de oro en los de 1984 y 1988.



"Ella solía decir que sangró rojo, blanco y azul", declaró la USA Basketball en un comunicado. "Por mucho que recordamos sus logros en el juego, lloramos a una gran amiga a la que echaremos mucho de menos".



Donovan también entrenó a Indiana Fever de la WNBA, Charlotte Sting, New York Liberty y Connecticut Sun.



Tanto Liberty como Sun disputaban partidos de liga WNBA el miércoles por la noche cuando se supo la noticia de la muerte de Donovan. Las jugadoras de ambos equipos mostraron su tristeza al escuchar la noticia de la muerte de su exentrenadora.



Connecticut fue su último trabajo de entrenadora y muchas de las jugadoras de Sun fueron seleccionadas por Donovan.



Donovan, nativa de Nueva Jersey, también entrenó en Seton Hall por unos años.