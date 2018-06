Los Cavaliers prometen seguir luchando contra la desventaja y la historia

El cuarto partido se jugará este viernes. Un nuevo triunfo coronará a Warriors de Golden State y la primera victoria de los Cavaliers dará suspense a la serie.



"Estamos listos para luchar al máximo", declaró el pívot Tristan Thompson.



"Cuando lo das todo en el campo, no hay nada de lo que uno se pueda sentir mal porque estás en paz contigo mismo y el resto de los compañeros", añadió.



Recordó que en junio pasado los Cavaliers perdieron el tercer partido ante los Warriors con otra canasta decisiva del alero Kevin Durant y en el cuarto lo ganaron por paliza de 137-116.



El escolta J.R. Smith afirmó que nadie está eliminado en las finales y por lo tanto su equipo sigue en la lucha.



"Seguimos en la competición y eso es lo único que vale", dijo.



Sin embargo, la historia de la NBA señala que ninguno de los 13 equipos que llegaron a estar en una final abajo con tres derrotas lograron enderezar el rumbo y ganar el título.



Uno de esos equipos fue, precisamente, el de los Cavaliers en 2007 en una serie frente a los Spurs de San Antonio. Al final fueron barridos por 4-0.



Once años después la historia reúne elementos para repetirse.



"Nunca me preocupan las estadísticas ni lo que ha sucedido en el pasado. Lo único que tengo muy claro es que para el partido de mañana tendremos que jugar con toda la intensidad y concentración posible", dijo Smith.



LeBron James, que pasó a Michael Jordan con más partidos de las finales, dijo que lo sucedido en el tercer partido, jugado el miércoles, les enseñó que no se pueden relajar ante los Warriors.



"Si volvemos a cometer los errores de comunicación, concentración y tiros a canastas que hicimos en el tercer partido, entonces ya sabemos cual será el precio a pagar", destacó James.



El entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, dijo que la clave para el cuarto partido no será otra que hacer mejor defensa, especialmente a la hora de marcador a Kevin Durant, que en el tercero fue la gran figura de los Warriors al anotar 43 puntos, su mejor marca como profesional en las finales.



Los jugadores de los Warriors y su entrenador Steve Kerr se mostraron tranquilos y confiados de llegar al cuarto partido con la misma mentalidad que han tenido en lo que va de la serie y que no es otra que jugar al máximo en busca de los cuatro triunfos que les permita revalidar el título de campeones.



"No hay mayor secreto, hemos descansado, analizado lo que hicimos en el Tercer Partido, y estamos listos para corregir los errores y mejorar las cosas positivas que hicimos", afirmó el entrenador.



"Todos dentro del equipo somos conscientes que estamos cerca del gran objetivo, pero todavía no lo hemos logrado, lo que significa que debemos trabajar más duro que nunca", puntualizó./ EFE