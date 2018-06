Durant: "Sabía que el triple iba a entrar porque solté muy bien las manos"

Baloncesto Internacional

El alero Kevin Durant, que hizo honor a su condición de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y de las Finales de la NBA, aseguró al concluir el Tercer Partido de la serie que su equipo de los Warriors de Golden State disputan ante los Cavaliers de Cleveland, que estaba seguro que el triple que anotó a falta de 50 segundos para concluir el tiempo reglamentario iba a entrar.



La canasta puso un marcador parcial de 100-106 que hizo que por primera vez los aficionados de los Cavaliers guardasen un silencio completo de reconocimiento que el partido esta ya perdido por su equipo.



"No tenía ninguna duda, sin importar la distancia --hizo el tiro desde casi 11 metros--, estaba convencido que el balón iba a entrar porque solté muy bien las manos", declaró Durant al concluir el partido, que se disputó en el Quicken Loans Arena, de Cleveland, que los Warriors ganaron 102-110. "Tenía también toda la confianza".



Durant explicó que sabía que no le quedaba mucha posesión de balón y decidió que no quería penetrar más para luego precipitarse con el tiro.



"La posesión del balón se agotaba, estaba bastante lejos, solo quería observar lo que pasaba", explicó Durant. "No quería penetrar más y hacer un mal tiro, caer al suelo y permitir que los Cavaliers se aprovechasen por lo que decidí pararme y buscar el triple".



Todos los compañeros de Durant y el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, admitieron que la labor de Durant fue algo excepcional y la canasta "espectacular y decisiva".



Durant, que juega sus tercera Finales de la NBA, segundas con los Warriors, las primeras las disputó con los Thunder de Oklahoma City, dijo que todo el equipo confió en su aportación y eso le dio la confianza para ser la primera opción encestadora.



"Salí al campo con una gran confianza y creo que como se dieron las cosas era el momento de asumir la responsabilidad de liderar al equipo y más cuando otros compañeros no tenían su mejor inspiración encestadora, algo que es normal, porque no siempre se puede rendir al mismo nivel", valoró Durant, que disputó 43 minutos, en los que anotó 15 de 23 tiros de campo, incluidos 6 de 9 triples, y estuvo perfecto desde la línea de personal.



Además capturó 13 rebotes, incluidos 12 rebotes defensivos, siendo el mejor del partido dentro de la zona, recuperó un balón, perdió tres y cometió tres faltas personales.



"Todos sabíamos que el partido iba a ser difícil, que debíamos salir a luchar al máximo y eso fue lo que hicimos, sin importar quien fue el que puso más aportación en las estadísticas", subrayó Durant. "Lo más importante de la victoria es que entendimos que sólo con trabajo consistente podíamos lograrla".



A pesar de estar arriba 3-0 en la serie y que nadie en los playoffs, en la historia de la NBA, ha podido remontar esa diferencia, Durant dijo que para el Cuarto Partido tendría que jugar aun mejor baloncesto si querían conseguir la victoria.



"No estamos preocupados ni obsesionados con la barrida de la serie, lo único que queremos y necesitamos es un triunfo más para revalidar el título de liga y eso es lo que buscaremos en el próximo partido", subrayó Durant. "Cuando enfrente tienes a un jugador como LeBron James, ningún resultado puede estar garantizado".



Durant también tuvo palabras de elogio para su compañero el escolta Andre Iguodala que volvió con el equipo tras perderse seis partidos de playoffs por lesión en la rodilla izquierda y dijo que su labor había sido excepcional.



"Trabajó mejor que nadie --Iguodala jugó 22 minutos como reserva--, hizo una gran defensa y respondió a toda la confianza que tenemos puesta en él", señaló Durant. "No debemos olvidar que es un MVP de las Finales de la NBA".