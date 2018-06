Klay Thompson dice que hará "todo lo posible" por jugar el segundo partido

Baloncesto Internacional

EFE

Klay Thompson, escolta titular de los Golden State Warriors, reconoció este sábado que el dolor derivado de su torcedura de tobillo sufrida en el primer partido ha ido a más en las últimas horas, pero que pese a ello hará "todo lo posible" por jugar el domingo el segundo partido.



"Me torcí el tobillo", señaló en alusión al choque que sufrió con J.R. Smith y que le obligó a retirarse a vestuarios momentáneamente.



"Voy a hacer todo lo posible para jugar mañana", afirmó el jugador, que ante la pregunta de si el dolor le impedirá disputar el segundo choque, replicó: "No lo sé".



Thompson dijo que no cree que la acción cometida por Smith fuera a propósito y admitió que su rival se disculpó con él por lo ocurrido.



"Es un mal momento porque ocurre en plenas Finales. Pero nadie se va a lamentar por mí. Voy a hacer todo lo posible en las próximas 24 horas para estar bien mañana", indicó.



Thompson se mostró optimista en vistas al segundo envite ya que, en su opinión, los Warriors se impusieron sin hacer un gran partido.



"Tenemos que rebotear mejor. Pero lo que importa es que vamos 1-0 y tenemos la oportunidad de colocarnos con dos partidos de ventaja mañana", manifestó.