LeBron: "Espero que salgamos con la misma dureza y que juguemos mejor"

Baloncesto Internacional

Sábado 2| 6:44 pm





EFE

LeBron James, el alero estrella de los Cleveland Cavaliers, dijo este sábado en la jornada de atención a los medios que espera que su equipo salga el domingo "con la misma dureza" que en el primer partido y que juegue un mejor baloncesto.



"Espero que salgamos con la misma dureza que mostramos en el primer partido. Pero cometimos muchos fallos, así que espero que juguemos mejor", indicó James, que tras admitir que la derrota del pasado jueves fue decepcionante, matizó que eso no debe pasar factura en la mentalidad de los suyos.



"Es un nuevo día. Me he levantado entusiasmado por la oportunidad que tenemos para mejorar hoy y por la oportunidad que tendremos mañana. No puedo comparar la adversidad por la que pasé cuando era joven comparado con jugar al baloncesto. Esto es solo baloncesto. Esto no es adversidad. No con las cosas por las que he pasado. Esto es divertido", señaló el número 23.



El de Akron reconoció que la derrota del primer partido, en la prórroga y por 124-114, en un choque en que él registró 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, fue "una de las más duras" de su carrera por las oportunidades que dispuso su equipo para arrancar un triunfo a domicilio en una de las canchas más complicadas de la NBA.



Preguntado por el estado anímico de su compañero J.R. Smith, cuyo despiste en el primer partido llevó el duelo a la prórroga, James señaló que el escolta es "uno de los tipos más fuertes" que ha conocido.



"Eso no solo viene de su personalidad sino de su familia: su madre, su madre, sus hermanos... Probablemente se tomó esa derrota peor que nadie en el equipo. Pero J.R. tiene una asombrosa capacidad para responder, como ha demostrado en la postemporada cuando no ha tenido una buena actuación. Está muy concentrado", declaró.



James admitió que no ha sentido la necesidad de hablar con él sobre lo sucedido.



"Lo conozco desde que él estaba en el instituto. No es como si fuera un nuevo compañero o alguien a quien acabo de conocer. Él sabe lo que espero de él y yo sé lo que él espera de mí. Solo intentamos llevarlas a cabo", concluyó.