LeBron: El cansancio no fue factor en el quinto juego

LeBron James, restó importancia a que el cansancio haya sido factor en la derrota de este miércoles ante los Celtics de Boston. Los Cavs sucumbieron 96-83 en el TD Garden ante los locales en el quinto partido de la final del Este, quedando 2-3 en la serie.

El oriundo de Akron (Ohio), negó que la fatiga haya influido en la derrota, pero sí reconoció que estuvo cansado en algunos pasajes del encuentro. "Creo que todo el mundo en este punto está cansado o agotado", comentó.

El entrenador de la Cavaliers, Tyronn Lue, intentó dar descanso a James para que llegase en condiciones al último cuarto, sin embargo, no pudo iniciar porque aún no se encontraba listo. "Me miró un poco cansado", explicó Lue sobre la ausencia del alero al inicio del último periodo.

Al mismo tiempo reconoció la entrega del ‘Rey’ cada vez que se encuentra en la cancha. "La verdad que no estoy preocupado por eso (cansancio). Tienes que estar listo para jugar ahora y James es el primero en asumir tal realidad", señaló.

La serie final del Este se muda a Cleveland para el sexto partido. Los Cavs deben ganar este viernes en el Oracle Arena para empatar la serie y asegurar la vuelta a Boston para el decisivo séptimo partido.