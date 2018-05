Ben Simmons y Donovan Mitchell encabezan el All-Rookie de la NBA

Baloncesto Internacional

Ambos jugadores de 21 años recibieron 100 votos cada uno para el primer lugar del panel de periodistas deportivos de prensa escrita, radio y televisión que siguen a diario la información de la NBA en Estados Unidos y Canadá.



La gran labor individual de Simmons y Mitchell permitió a sus respectivos equipos alcanzar las semifinales en las respectivas competiciones de los playoffs de la Conferencia Este y Oeste.



Junto a ellos, el alero Jayson Tatum, de 20 años, de los Celtics de Boston, también fue seleccionado al primer equipo, pero por solo un voto no salió elegido de manera unánime, algo que ha sido criticado con dureza por el entrenador del equipo, Brad Stevens.



Stevens, al valorar la votación, fue categórico al decir que "alguien cometió un error" cuando se le preguntó cómo Tatum se perdió una selección unánime por un voto.



"No tiene ningún sentido, pero ya estamos acostumbrados a como han visto a nuestro equipo durante toda la temporada", comentó Stevens.



"La realidad es que gracias a Tatum y los jóvenes valores que hay dentro de nuestro equipo competimos por el pase a las finales de la NBA, a pesar de no tener a nuestros dos jugadores franquicia".



Los tres se encuentran entre los finalistas que aspiran a conseguir el premio de Novato del Año de la NBA.



Los alas-pivotes, Kyle Kuzma (93 votos), de Los Angeles Lakers, y el finlandés Lauri Markkanen (76), de los Bulls de Chicago, completaron la lista del equipo All-Rookie de la NBA.



El segundo equipo quedó con los bases Dennis Smith Jr., de los Mavericks de Dallas, y Lonzo Ball, de los Lakers, además del ala-pívot john Collins, de los Hawks de Atlanta; el escolta serbio Bogdan Bogdanovic, de los Kings de Sacramento, y el alero de los Suns de Phoenix, Josh Jackson. EFE