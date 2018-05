Laso: "Felicito a mis jugadores la brillante victoria"

Baloncesto Internacional

"Cuando jugáis contra el CSKA debéis hacer mucho para ganar el partido", declaró Laso.



"El primer cuarto no fue muy bueno para nosotros, ellos marcaron el ritmo y ganaron ventaja, y en el segundo logramos volver. Nuestro segundo tiempo fue muy bueno, dominamos en todas las situaciones que anteriormente habíamos analizado", indicó.



"Estoy muy contento con la victoria, porque creo que mis jugadores fueron brillantes", dijo.



Declaró que tanto los veteranos de la Euroliga como los jugadores que por primera vez juegan en esta competición han hecho mucho en la temporada a pesar de las grandes dificultades con las lesiones.



"Lo que da fuerza a un equipo es que todos sepan su lugar y qué deben hacer para que el equipo logre la victoria. Estoy contento, porque muchos no creían que el Real Madrid estaría en la final de la Final a Cuatro. Pero hemos salido de las lesiones, mis jugadores han hecho un excelente trabajo. Estoy orgulloso de toda su temporada", declaró Laso.



"Mi equipo tiene un gran corazón, lo hemos demostrado no sólo hoy sino durante toda la temporada. A veces hay problemas, pero cuando los hay, hay dos posibilidades, caer o superarlos, y nosotros como equipo hemos logrado superarlos". EFE