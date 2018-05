Hernangómez: "El año que viene va a ser muy importante"

Baloncesto Internacional

Viernes 18| 12:14 pm





EFE

El español Willy Hernangómez, jugador de los Charlotte Hornets en la NBA, afirmó este viernes que tiene un "gran objetivo" y que está trabajando mucho porque "el año que viene va a ser muy importante".



"Ahora mismo sólo estoy centrado en trabajar, en ponerme más fuerte y sobre todo, que se note que estoy pasando muchas horas cada día en el pabellón", comentó en una entrevista facilitada por la Federación Española de Baloncesto.



El pívot español señaló que cada etapa y cada año que ha estado en España "han sido claves" para poder llegar al jugador que es este viernes y que le han ayudado a crecer.



En referencia a la presencia en la selección, confirmó que la primera llamada fue "muy especial" y que cuando trabajas, dejas de lado muchas cosas y haces sacrificios, luego "llega la recompensa".



"Es algo que realmente merece la pena y que hace que me motive y me ilusione de cara a seguir trabajando en el futuro", añadió.



"Como todos sabéis siempre me encanta jugar con la selección y espero estar muchos años", concluyó Willy Hernangómez.