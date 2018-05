Gasol apoya la llegada de entrenadoras a los banquillos de la NBA

Baloncesto Internacional

El jugador de los San Antonio Spurs, Pau Gasol, mostró públicamente su apoyo a la llegada de entrenadoras principales a los banquillos de la NBA como algo "natural" que debe fortalecer la igualdad entre géneros.



En una carta abierta, publicada este viernes en el prestigioso medio deportivo "The Players Tribune", el pívot español reclama que las mujeres "están lo suficientemente preparadas" para asumir la dirección en solitario de cualquier equipo de la considerada como mejor liga de baloncesto del mundo.



Estas declaraciones se producen tras la decisión del conjunto de Milwaukee Bucks de entrevistar a Becky Hammon como una de las candidatas a entrenadora jefa de cara a la próxima temporada.



Hammon, que se convirtió en 2014 en la primera mujer en pertenecer al cuerpo técnico de un equipo de la NBA, precisamente en los Spurs del mítico entrenador Greg Popovich, fue jugadora profesional en la WNBA durante 16 temporadas, disputando 450 partidos y acabando su carrera con medias de 13 puntos y 3,8 asistencias por juego.



"Becky Hammon puede entrenar, ella ha sido una gran asistente junto al posiblemente mejor entrenador de la historia. ¿Qué más necesitas? Para mí sería extraño que los equipos de la NBA no estuvieran interesados en ella como entrenadora", escribió Gasol.



Gasol advierte que en muchas ocasiones, cuando se debate sobre la presencia de mujeres entrenando a hombres, la gente no niega su capacidad pero cree que la competición masculina "es diferente" y no se puede comparar el nivel de exigencia.



Un hecho que el jugador, que acaba de cumplir su decimoséptima temporada en EE.UU., considera falso y contradice a sus detractores tomando como ejemplo una situación que ocurrió en el gimnasio de los Spurs este año.



"En un entrenamiento estábamos realizando un ejercicio que repetíamos un millón de veces, Hammon nos detuvo, le pidió a Dejounte Murray que me lanzara el pase más ajustado; notó un pequeño detalle por el rabillo del ojo y localizó instantáneamente la solución, no recuerdo lamentar un pase perdido desde entonces", detalló.



Gasol ahonda también en algunos argumentos típicos para vetar la igualdad de géneros en el deporte, como la "estúpida" creencia sobre la presencia de mujeres en el interior del vestuario de hombres.



En su opinión, quienes piensan que existe "alguna incomodidad" por el hecho de que sean mujeres resulta "vergonzoso", incluso lo es "el simple hecho de tenerlo en cuenta" a la hora de la elección.



"La idea en sí es un mito, realmente no hay nada que decir al respecto, los jugadores tienen su área determinada, y los entrenadores la suya y estoy seguro de que dentro del área técnica, Becky tiene un espacio privado", sentenció.



Además, dejó clara su postura a favor del apertura de la liga en otros sectores como el de la multiculturalidad.



La semana pasada, los Phoenix Suns cerraron el fichaje de Igor Kokoskov como el primer entrenador jefe nacido en Europa desde la creación de la NBA hace 72 años.



El pívot recordó, casi dos décadas después, los comentarios de "jugador blando", "falta de liderazgo" o "bajo instinto" que recibió al ser seleccionado en el número 3 del "draft" en 2001, cuando la presencia europea no era tan habitual como ahora y, mucho menos, en puestos destacados de la liga.



El deportista catalán no pretende comparar ambas situaciones, pero vaticina que en los próximos años la evolución de la sociedad permitirá que estos casos no sean "diferentes" y todos estén unidos "como la gran familia que representa la NBA". EFE