De Colo avisa que el CSKA es más fuerte que la temporada pasada

El francés Nando De Colo, jugador del CSKA Moscú, avisó hoy de que el equipo ruso es más fuerte que la temporada pasada, antes de enfrentarse al Real Madrid en la Final a Cuatro de Belgrado el próximo 18 de mayo.



"Este año tenemos muchos jugadores que pueden marcar la diferencia y que pueden tener impacto en el juego del equipo", señaló a Efe en el pabellón del CSKA.



El francés, que fue incluido en el quinteto inicial de la Euroliga, subrayó que todos los recién llegados se adaptaron muy rápido al equipo y destacó, en especial, al español Sergio Rodríguez.



"Sergio es un jugador inteligente. Sabe cómo jugar al baloncesto. Aunque era nuevo en el equipo, desde el principio entendió qué es lo que el técnico quería de él", dijo.



De Colo, que no pudo jugar en los cuartos de final ante el Khimki por lesión, comentó que se encuentra "bien", aunque admitió que aún no está al cien por cien.



"Voy día a día. Hay que esperar y ver cómo me encuentro según se acerque el partido", indicó.



Con respecto al partido ante el Real Madrid, aseguró que el CSKA "debe estar preparado para cualquier contratiempo, ya que en una Final a Cuatro todo es posible".



"El hacer una buena temporada es algo bueno, pero en Belgrado se juegan sólo dos partidos. Lo bueno es que tenemos tiempo para entrenar duro, preparar la final y ultimar los detalles que pueden inclinar la balanza ante el Real Madrid", señaló.



El escolta galo reconoció que "el Real Madrid ha tenido muchos altibajos esta temporada debido a las lesiones, pero siguieron trabajando duro y eliminaron al Patathinaikos".



"Ahora, es sólo un partido y sabemos que ellos tienen una gran experiencia y saben cómo jugar esta clase de partidos. Jugarán con gran energía y nosotros tendremos que estar a su mismo nivel", señaló.



Reconoció que Sergio Llull, que regresó a las canchas ante el equipo griego, es un jugador "muy importante" para el equipo español.



"Llull puede traer esa energía que necesita su equipo en la Final a Cuatro. Será importante para ellos poder contar con su estrella", apuntó.



En su opinión, la ausencia de Llull durante casi toda la temporada obligó a Luka Doncic a "asumir más responsabilidades" y le permitió "tener más oportunidades".



"Doncic ha hecho una gran temporada justo cuando lo necesitaba el Real Madrid. Ha demostrado que está preparado. Ya lo había demostrado en el Europeo con Eslovenia", indicó.



Eso sí, eludió dar consejos a Doncic sobre la posibilidad de que el esloveno abandone el Real Madrid al finalizar esta temporada con destino a la NBA.



"Es su decisión. Depende de lo que esté buscando. Ha hecho ya grandes cosas en Europa. Seguro que estará entre las tres primeras posiciones del sorteo universitario", dijo el francés, que jugó dos temporadas en San Antonio Spurs y los Raptors de Toronto. EFE