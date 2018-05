Warriors liquidan a Pelicans y avanzan a la final del Oeste

Baloncesto Internacional

EFE.

El base Stephen Curry aportó 28 puntos, ocho asistencias, y siete rebotes que lo dejaron como el líder de los Warriors de Golden State que vencieron por 113-104 a los Pelicans de Nueva Orleans en el quinto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste que ganaron por 4-1 al mejor de siete.



Ahora los Warriors, que defienden el título de campeones, lo harán frente a los Rockets de Houston, que también ganaron 4-1 la eliminatoria que jugaron frente a los Jazz de Utah tras vencer en el quinto partido por 112-102.



El duelo entre los Warriors y los Rockets servirá para protagonizar la revancha del que ya tuvieron en la temporada del 2015 cuando el equipo de Oakland ganó la serie por 4-1.



Pero esta temporada los Rockets, que acabaron con la mejor marca de la liga, y también ganaron 2-1 la serie entre ambos equipos, tendrán la ventaja de campo y el duelo entre ambos comenzará a partir del próximo lunes, en el Toyota Center de Houston.



Junto a Curry, el alero Kevin Durant se convirtió en el segundo máximo encestador al conseguir 24 puntos, seis rebotes, siete asistencias y recuperó dos balones.



Mientras que el escolta Klay Thompson llegó a los 23 puntos y entre los tres jugadores se combinaron para anotar seis triples de los siete que logró el equipo de Oakland que consiguieron el decimoquinto triunfo consecutivo en partidos de playoffs en su campo del Oracle Arena.



La racha les permite empatar la mejor marca en la historia de la NBA que estaba en poder de los Bulls de Chicago que la establecieron desde el 27 de abril de 1990 al 21 de mayo de 1991.



Pero de nuevo sería el ala-pívot Draymond Green el que surgiría como el jugador más completo de los Warriors al conseguir un doble-doble de 19 puntos, 14 rebotes --nueve fueron defensivos--, y repartió nueve asistencia, además de recuperar tres balones, perdió cuatro y puso dos tapones.



El partido se rompió a favor de los Warriors en el tercer periodo cuando los actuales campeones de la NBA lograron una racha de 25-4 que les abrió el camino de la victoria y aunque en la recta final del cuarto periodo, los Pelicans, se pusieron a siete tantos por detrás en el marcador (107-100), Green anotó una canasta decisiva del parcial de 109-100 que les daba de nuevo la tranquilidad.



El pívot Anthony Davis con un doble-doble de 34 puntos 34 puntos y 19 rebotes, incluidos 17 defensivos, fue la gran figura de los Pelicans y el líder del partido, pero que no pudo superar la gran labor de equipo de los Warriors.



El base Jrue Holiday también destacó al conseguir un triple-doble de 27 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes --el primero de playoffs como profesional--, que lo dejaron como segundo máximo encestador del equipo.



Mientras que el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic llegó a los 12 puntos como titular y ser el tercer máximo encestador de una lista de cuatro jugadores que tuvieron números de dos dígitos.



Mirotic en los 37 minutos que jugó anotó 4 de 9 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples, y 1 de 2 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes, que fueron todos defensivos.



El exjugador del Real Madrid, que llegó el pasado febrero traspasado a los Pelicans, también repartió una asistencia, perdió un balón y cometió una falta personal.



La eliminación de los Pelicans deja al baloncesto español con sólo un jugador en competición, el veterano base José Manuel Calderón que va a disputar las finales de la Conferencia Este con los Cavaliers de Cleveland.



Mientras que antes de la eliminación de Mirotic, el base Ricky Rubio, que no pudo jugar por lesión los Jazz de Utah, también dijo adiós a la competición de playoffs.



Lo mismo que le tocó al ala-pívot congoleño español Serge Ibaka tras quedar eliminado su equipo de los Raptors de Toronto ante los Cavaliers en las semifinales de la Conferencia Este.



Quienes no pudieron pasar de la primera ronda de playoffs fueron el veterano pívot Pau Gasol, de los Spurs de San Antonio, que fueron eliminados por los Warriors, y el escolta Álex Abrines, que perdieron la eliminatoria ante los Jazz.