Paul con doble-doble alcanzó su primera final del Oeste

El base Chris Paul tuvo que esperar 13 años para alcanzar las finales de la Conferencia Oeste y lo hizo por la puerta grande al aportar un doble-doble de 41 puntos, 10 asistencias y siete rebotes que ayudaron a los Rockets de Houston a vencer por 112-102 a los Jazz de Utah en el quinto partido de la serie que ganaron por 4-1 al mejor de siete.



Paul, que estableció su mejor marca como profesional en los playoffs, anotó ocho triples y fue el jugador decisivo en el cuarto periodo cuando los Rockets tuvieron que remontar una desventaja de seis puntos.



El base estrella de los Rockets había establecido en 35 puntos su mejor marca anterior en playoffs, que logró en tres ocasiones diferentes.



La gran actuación de Paul permitió a los Rockets llegar por segunda vez a las finales de la Conferencia Oeste en los últimos cuatro años.



Paul se había quedado a las puertas de las finales en nueve eliminatorias anteriores que había disputado.



"Es algo especial y sobre todo porque lo he conseguido con un gran equipo, una gran organización y compañeros excepcionales", declaró Paul. "Ahora tenemos que seguir más concentrados y unidos que nunca de cara a las finales".



Los Rockets tendrán de rival en las finales al ganador de la segundas semifinales que disputan los Warriors de Golden State contra los Pelicans de Nueva Orleans, con ventaja del equipo californiano por 3-1.



Paul, nueve veces seleccionado al Partido de las Estrellas, fue decisivo cuando a falta de cuatro minutos para el final del partido anotó ocho canastas consecutivas, incluidos dos triples, y puso un parcial de 105-96 que aseguró la victoria de los Rockets.



Luego llegaría otro triple de PJ Tucker y sentenció con el parcial de 110-100 a menos de dos minutos para el final.



Tucker acabó con 19 puntos --mejor marca como profesional en los playoffs--, seis rebotes, dos asistencias y tres tapones para ser el segundo máximo encestador de los Rockets.



Mientras que el escolta James Harden apenas anotó 18 puntos después de haber fallado 15 de 22 tiros de campo, incluidos seis de siete triples, capturó cuatro rebotes, repartió cuatro asistencias y recuperó dos balones.



El pívot suizo Clint Capela tampoco pudo brillar al anotar cinco puntos y capturar cinco rebotes, aunque si fue el líder del equipo con cinco tapones.



El veterano pívot brasileño Nené Hilario hizo una buena labor como reserva al anotar seis puntos y dos rebotes en los 12 minutos que disputó.



Hilario anotó 3 de 4 tiros de campo, no fue a la línea de personal, recuperó un balón y cometió una falta personal.



Como equipo los Rockets tuvieron un 48 (40-83) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 46 (18-39) de triples, comparados al 47 (38-81) y 36 (10-28), respectivamente, de los Jazz, que dominaron en el juego interior con 41 rebotes, por 40 que tuvo Houston.



La ausencia por quinto partido consecutivo de base español Ricky Rubio, que no se pudo recuperarse del desgarro del tendón de la corva de la piernas izquierda que sufrió en el sexto de la eliminatoria de la primera ronda ante los Thunder de Oklahoma City, pesó como una losa en la consistencia del ataque de los Jazz, que volvieron a tener al escolta novato Donovan Mitchell como su líder.



Mitchell acabó el partido con 24 puntos, de los que 22 fueron anotados en el tercer periodo, cuando los Jazz remontaron una desventaja de 11 puntos y lo acabaron con tres arriba en el marcador 75-78.



El novato revelación de la temporada también fue el mejor en la dirección del juego al repartir nueve asistencias y capturar cuatro rebotes.



Pero Mitchell no pudo concluir el partido al tener problemas en el pie izquierdo, las mismas molestias que ya había tenido en la eliminatoria ante los Thunder y esta vez le tocó irse al banquillo.



"Hemos quedado eliminados, pero todo el equipo luchó como lo hicimos durante la temporada regular y eso es lo mejor que nos podía pasar", declaró Mitchell. "Dentro de unos días podremos reflexionar con tranquilidad de las grandes cosas que hemos logrado como equipo".



Otro escolta, el reserva Alec Burks anotó 22 puntos, incluido tres triples, y repartió cinco asistencias.



Mientras que otro novato, el también escolta Royce O'Neale, que salió de titular, sumó 17 puntos como tercer máximo encestador, además de hacer una gran defensa individual sobre Harden.



El pívot francés Rudy Gobert y el alero australiano Joe Ingles anotaron 12 tantos cada uno y se combinaron con 14 rebotes, nueve fueron para el jugador europeo, que puso también cinco tapones.



Pero no fueron suficientes para evitar la derrota y la eliminación por segunda temporada consecutiva en las semifinales después que el año pasado fueron barridos por los Warriors.