Los Pistons despiden a Stan Van Gundy

El dueño de los Pistons, Tom Gores, fue el encargado de comunicar la salida de Van Gundy, a quien todavía le quedaba un año de contrato con un salario de siete millones de dólares, que recibirá íntegro por parte del equipo.



La decisión llegó después de que los Pistons no pudieron hacer los 'playoffs' por segunda temporada consecutiva.



"Hemos decidido que este cambio es necesario para llevar nuestra organización de baloncesto al siguiente nivel", destacó Gores en un comunicado oficial que ofreció el equipo. "Fue una decisión muy difícil y no la hicimos a la ligera".



Gores dijo sentirse agradecido por todo lo que aportó Van Gundy al equipo durante los cuatro años que estuvo al frente del cuadro técnico y de la contratación de jugadores.



"Estoy agradecido con Stan por todo lo que ha hecho por los Pistons y por la Ciudad de Detroit. Reconstruyó la cultura de nuestro equipo de baloncesto, volvió a inculcar una actitud ganadora, y ética de trabajo, y nos llevó a los 'playoffs' hace dos años. Participó desde el primer día para impactar positivamente esta franquicia y esta comunidad", destacó Gores en su comunicado.



El dueño de los Pistons también reconoció que Van Gundy mostró su deseo de concluir el proyecto que comenzó, pero al final no era la mejor opción del equipo.



"Stan es un competidor y quería terminar el trabajo", admitió Gores en el comunicado. "Reestructuró una lista que creemos que puede ser muy competitiva en el Este. Sé que está decepcionado y que se preocupa profundamente por sus jugadores, su personal, esta organización y esta ciudad. También es un profesional que se asegurará de que sea una transición sin problemas, y alguien que espero será un amigo y asesor mucho después de que se complete esta transición".



El pasado enero, los Pistons consiguieron al ala-pívot Blake Griffin en un traspaso con Los Angeles Clippers, pero no pudieron clasificarse a los 'playoffs' por segunda temporada consecutiva al concluir la competición regular con marca perdedora de 39-43.



Van Gundy, de 58 años, solamente pudo llevar a los Pistons a la postemporada en 2015-16 y acabó sus cuatro años de labor con marca perdedora de 152-176.



Antes de llegar a los Pistons, Van Gundy también había entrenado a los Heat de Miami y a los Magic de Orlando, para dejar en 523-384 su marca como profesional y su porcentaje ganador en 57,7 por ciento.



El despido convirtió a Van Gundy en el octavo entrenador de la NBA que perdió el puesto durante la temporada del 2017-18.



Un candidato que se espera que esté en consideración para un papel en una oficina renovada de los Pistons es Brent Barry, actual analista de televisión, a quien el año pasado los Warriors de Golden State ya intentaron incorporarlo a su organización como seguidor de talentos, pero las conversaciones no fructificaron. EFE