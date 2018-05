David Fizdale será nuevo técnico de Knicks

Baloncesto Internacional

Los Knicks de Nueva York llegaron a un acuerdo el jueves con David Fizdale para que asuma como su nuevo entrenador, de acuerdo con una persona familiarizada con la decisión.

El exentrenador de los Grizzlies de Memphis reemplazará a Jeff Hornacek, despedido el mes pasado tras dos temporadas con el equipo.

Luego de prescindir de los servicios de Hornacek, los Knicks realizaron una larga búsqueda antes de llegar al acuerdo con Fizdale, comentó la persona a The Associated Press. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a que todavía no se realiza el anuncio oficial del acuerdo. ESPN fue el primer medio en reportar el acuerdo con Fizdale.

Fizdale llevó a los Grizzlies a la postemporada de la NBA en su primera temporada. Se le destituyó a principios de la campaña pasada después de un conflicto con el astro del equipo, el español Marc Gasol.

El conflicto no tuvo repercusiones en la trayectoria de Fizdale, quien había sido asistente de Erik Spoelstra en Miami cuando el Heat ganó dos campeonatos de la NBA. En ese club, entabló una buena relación con las superestrellas LeBron James y Dwyane Wade.

Los Knicks esperan que Fizdale tenga el mismo efecto en su joven equipo, el cual no ha logrado llegar a los playoffs en las últimas cinco temporadas y podría tener problemas para la siguiente campaña debido a que su jugador estelar Kristaps Porzingis se recupera de un desgarro en un ligamento de la rodilla.

Fizdale obtuvo una marca de 43-39 y lideró a los Grizzlies a los playoffs en su única temporada completa a cargo del equipo. Duró apenas 19 juegos en la siguiente campaña, cuando Gasol se opuso públicamente a seguir en la banca en el último cuarto de un encuentro.

Fizdale se convierte en el undécimo entrenador de los Knicks desde que Jeff Van Gundy renunció en la temporada 2001-02. /AP