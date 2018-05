Stephen Curry reapareció por todo lo alto

Carlha Aristimuño | @carlhaaris

El base estrella de Warriors de Golden State, Stephen Curry, regresó al ruedo luego de su lesión en su rodilla izquierda y aportó 28 puntos en el encuentro. Curry fue clave en su equipo para vencer 121-116 en el segundo partido de semifinales de la Conferencia del Oeste de la NBA frente a Pelicans de Nueva Orleans (2-0).

Luego se casi seis semanas fuera del tabloncillo, Curry demostró que está recuperado y que va con todo a pesar de no arrancar como titular en el partido. A la estrella de los actuales campeones, se le vio en la escena en el minuto 4 sustituyendo a Klay Thompson, jugó alrededor de 27 minutos, aportó 5 de 10 en triples, 7 de 7 en tiros libres, siete rebotes, dos asistencias y tres robos.

Los Warriors dejaron la serie 2-0 a su favor complicándole más la situación a Pelicans. Otros que contribuyeron con la victoria fue Kevin Durant, con la mayor anotación con 29 unidades, siete asistencias y seis rebotes. Mientras que, Draymond Green colaboró con 20 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes.

El tercer juego de postemporada se disputará en el Smoothie King Center de Nueva Orleans este viernes 4 de mayo a las 8:00 pm.

