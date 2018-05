Pistons desean que Stan Van Gundy siga como técnico la próxima campaña

Baloncesto Internacional

Martes 1| 6:48 pm





Los Pistons de Detroit, a falta de confirmación oficial, desean que el entrenador Stan Van Gundy siga al frente del equipo y cumpla con el último año de contrato que le queda.



Varias fuentes periodísticas locales informaron que el dueño de los Piston, Tom Gores, es el que más defiende la continuidad de Van Gundy, pero también quiere que haya cambios en varios de los puestos de la dirección técnica del equipo.



Durante la pasada temporada Van Gundy ejerció las funciones de presidente de operaciones y entrenador, además de tener todo el control sobre el personal relacionado con los jugadores y el apartado técnico.



Eso es lo que Gores no quiere que continúe la próxima temporada, mientras que Van Gundy ha mostrado su interés en que todo siga igual.



Gores y Van Gundy han mantenido conversaciones periódicas durante las últimas dos semanas de cara a definir el equipo técnico que trabaje con el equipo la próxima temporada y en algunas de las reuniones se ha valorado el futuro del gerente general de los Pistons, Jeff Bower.



Van Gundy, que fue el que el que contrato a Bower, y al que le ha dado toda la confianza para que lleve la gestión del día a día del equipo, tiene programada esta semana una reunión por separado con Gores, siempre de acuerdo a las fuentes de la liga que citan los medios periodísticos locales.



Al igual que Van Gundy, Bower se encuentra en su último año de contrato con los Pistons.



Van Gundy tiene garantizados siete millones de dólares para la próxima temporada cuando cumple el quinto año de un contrato de cinco que firmó con los Pistons.



Igualmente todos sus entrenadores asistentes y demás personal técnico también concluyen la relación laboral con los Pistons la próxima temporada.



Van Gundy y Bower consiguieron el traspaso antes del Fin de Semana de las Estrellas del ala-pívot Blake Griffin de Los Angeles Clippers, pero luego tuvieron que jugar sin el base titular Reggie Jackson, lo que hizo que al final concluyesen la temporada regular con marca perdedora de 39-43 y quedaran fuera de los playoffs.



Mientras que Griffin y Jackson jugaron juntos, los Pistons tuvieron marca ganadora de 8-4, y con el base titular en el campo el equipo de Detroit logró 27 triunfos y sufrió 18 derrotas.



Desde que Van Gundy, 58 años, y Bower, 57, llegaron a los Pistons en el 2014, no han podido estar en los playoffs en tres de las últimas cuatro temporadas y sólo entraron en la del 2015-16 con una marca de 44-38 y quedaron octavos en la Conferencia Este.



Pero no pudieron superar la primera ronda de los playoffs tras quedar eliminados por los Cavaliers de Cleveland, que los barrieron 4-0 al mejor de siete. EFE