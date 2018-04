Durant y Warriors comienzan con exhibición ante Pelicans

Baloncesto Internacional

EFE.

El alero estrella Kevin Durant volvió a reivindicar su condición de estrella y líder al aportar un doble-doble de 26 puntos y 13 rebotes que lo dejaron al frente del ataque balanceado y ganador de los Warriors de Golden State que se impusieron por paliza de 123-101 a los Pelicans de Nueva Orleans en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste.



Los Warriors, que tienen la ventaja de campo, la mantuvieron al ponerse con 1-0 en la serie que van a disputar al mejor de siete, y el segundo se jugará en el mismo escenario del Oracle Arena, el próximo martes.



Junto a Durant, el ala-pívot Draymong Green también fue decisivo al conseguir un triple-doble de 16 puntos, 15 rebotes --11 defensivos--, repartió 11 asistencias, recuperó tres balones, perdió otros tres, puso dos tapones y cometió dos faltas personales.



La inspiración encestadora de Durant y el poder físico de Green fueron decisivos en el juego de los Warriors, que defienden el título de campeones de la NBA, y que jugaron un segundo cuarto de ensueño al anotar 41 puntos por 21 de los Pelicans, que nunca tuvieron capacidad de reacción ante el vendaval de buen juego del equipo de Golden State.



La ausencia del base estrella Stephen Curry, que ya está listo para volver en cualquier momento durante la serie, no fue impedimento al ataque arrollador de los Warriors.



El entrenador de los Warriors, Steven Kerr, que alabó el gran partido que habían hecho todos los jugadores, confirmó que Curry puede volver con el equipo cuando se dispute el segundo partido aunque lo hará con limitación de minutos.



"Se encuentra en una gran condición física y de ánimo, pero no queremos forzar nada con su vuelta", destaco Kerr. "Ahora todo el equipo ha comenzado a rendir y estar balanceado por lo que no hay que apresurar nada".



Curry, dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, ha sido baja con el equipo desde el pasado 23 de marzo cuando sufrió una torcedura en la rodilla izquierda.



Junto a Durant y Green, el escolta Klay Thompson también fue decisivo en el ataque de los Warriors al aportar 27 puntos --máximo encestador del equipo--, después que anotó 4 de 9 triples, además de capturar seis rebotes defensivos, repartió dos asistencias y puso dos tapones.



Thompson se encargó de anotar los triples consecutivos en la recta final de la primera parte con parcial de 76-48 favorable a los Warriors, 76-55 al irse al descanso, y todo decidido de cara al resto del partido.



De nuevo, el juego de transición de los Warriors fue letal porque no dieron opción ni descanso a la defensa de los Pelicans, ni tampoco el ataque del equipo de Nueva Orleans pudo tener los mejores tiros a canasta en el Oracle Arena.



Los Warriors abrieron la segunda parte con otro parcial de 13-5 y ahí se acabó el partido para los Pelicans.



El escolta Nick Young salió de titular como alero de los Warriors mientras que el veterano Andre Iguolada, ganador del premio de MVP de las Finales de la NBA del 2015 lo hizo en el puesto de Curry y los Warriors establecieron un récord de equipo con 13 triunfos consecutivos en partidos de playoffs disputados en su campo del Oracle Arena.



El ala-pívot Anthony Davis consiguió un doble-doble de 21 puntos, incluidos 10 en el primer cuarto, y 10 rebotes, pero luego ya no tuvo facilidad para hacer los tiros a canasta y falló 11 de 20.



La aportación de Davis estuvo muy lejos de los promedios de 33 puntos, 12 rebotes y 2,8 tapones que había logrado en la eliminatoria de la primera ronda ante los Trail Blazers de Portland a los que barrieron por 4-0.



Mientras que el base Jrue Holiday, otro jugador clave en el ataque de los Pelicans, esta vez acabó el partido con apenas 11 puntos tras fallar 10 de 14 tiros de campo.



El veterano base Rajon Rondo tampoco pudo ser factor ganador al conseguir nueve puntos y 11 asistencias, mientras que lo mismo sucedió con el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, que siguió de titular con los Pelicans y logró nueve puntos en los 29 minutos que disputó.



Mirotic anotó 3 de 9 tiros de campo, con 1 de 4 triples, y 2-2 desde la línea de personal.



El jugador internacional español si tuvo protagonismo dentro de la zona al capturar ocho rebotes, incluidos seis defensivos, repartió dos asistencias, recuperó un balón, perdió tres y le señalaron dos faltas personales.