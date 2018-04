El CSKA se metió en el Final Four con polémica en la última jugada

Tras remontar diecisiete puntos, el Khimki salió al contraataque con cinco segundos por jugar y anotó la que hubiera sido la canasta del triunfo, aunque los árbitros la anularon porque la mesa había parado el reloj. En la reanudación, fallaron el último lanzamiento y se quedaron con la miel en los labios.

El partido tuvo en Alexey Shved a su gran protagonista. La estrella local anotó 36 puntos, con ocho triples incluidos, capturó cinco rebotes y sumó 37 de valoración, aunque no pudo impedir la eliminación de su equipo.



El CSKA, líder de la primera fase y campeón continental en 2016, es el tercer clasificado para la ronda final del torneo tras el Zalgiris Kaunas y el Fenerbahce turco, mientras que el último billete será para el ganador de la eliminatoria que enfrenta al Real Madrid y el Panathinaikos.



Desde el comienzo, el CSKA impuso su juego con un gran Cory Higgins y una agresividad que atenazaba los ataques locales y provocaba pérdidas de balón en un Khimki que no encontraba soluciones ante un rival más inspirado desde el perímetro.



Así, el primer cuarto concluyó con la máxima diferencia hasta ese momento (25-32), y la exhibición de los jugadores de Dimitrios Itoudis continuó en el segundo, en el que mantuvieron rentas cercanas a la decena de puntos que aumentaron a trece con un triple final de Sergio Rodríguez en la última jugada de la primera mitad (44-57).



Pese a los quince puntos de Alexey Shved al descanso y a dominar el rebote (15-11), el Khimki pagó caras sus nueve pérdidas de balón y su escaso acierto desde la línea de tres puntos.



El dominio del CSKA se mantuvo en la reanudación, aprovechando que a su oponente no le salían las cosas y se ahogaban una y otra vez con la defensa desplegada por los visitantes.



Sergio Rodríquez, con un triple en el min. 27, subió el +17 al marcador (52-69) aunque la inmediata reacción de Shved, con siete puntos en quince segundos incluidos dos triples, volvió a meter a los suyos en el choque.



Un parcial de 11-0 cuando parecía que lo tenían todo perdido resucitó al equipo de Georgios Bartzokas al final de un tercer periodo que concluyó 65-71.



La ilusión duró poco entre los aficionados del Khimki, ya que otro arranque letal del CSKA, con tres triples consecutivos y un 0-11 de salida, parecieron romper el partido definitivamente.



Lo impidió Shved, que se echó a su equipo a la espalda y, con su octavo triple completó la remontada a un minuto del final (87-85).



Llegó entonces la polémica jugada final en la que los árbitros anularon por un error de la mesa la canasta que hubiera dado el triunfo al Khimki y permitió el triunfo del CSKA, que buscará en Belgrado su octava título en la máxima competición europea. EFE