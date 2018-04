Popovich no estará con Spurs en tercer partido ante Warriors, lo hará Messina

Baloncesto Internacional

Jueves 19| 5:04 pm





Como se esperaba, aunque Popovich, entrenador de los Spurs desde 1996 y con cinco títulos de liga, sí dirigió ayer el entrenamiento, será el italiano Ettore Messina, su asistente principal, el que se haga cargo del equipo, que llega al partido con una desventaja de 0-2 en los primeros dos encuentros.



La esposa de Popovich murió a los 67 años después de haber luchado contra una enfermedad, que no ha sido dada a conocer, durante un periodo largo de tiempo.



La pareja estuvo casada durante cuatro décadas y tuvo dos hijos, Jill y Mickey, además de dos nietos.



Toda la familia de la NBA y en especial los jugadores de los Spurs han mostrado su consternación por la pérdida de Erin y han dado su apoyo completo a Popovich.



"Día muy triste", declaró el veterano base francés Tony Parker durante la sesión de tiros a canasta que esta mañana hicieron los Spurs. "Muy emocional. Va a ser muy difícil jugar al baloncesto hoy, pero tenemos que hacerlo".



"Para mí, es muy emotivo. Fue una gran dama, siempre la consideré una mamá. Todo el mundo lo sabe porque llegué a los 19 años. Es muy, muy emotivo. Fue una gran dama, muy cariñosa, mostró mucho amor. Ella fue increíble".



Por su parte, el escolta argentino Manu Ginóbili también admitió lo difícil de la situación y lo complicado que se hace a la hora de actuar.



"No sabes cómo manejarlo. Simplemente sucede. Estamos todos devastados. Estamos sufriendo. Todos sabemos el tipo de persona que es Pop. No mucha gente sabe el tipo de ser humano que Erin fue. Es doloroso".



Ginóbili también admitió que los Spurs harían el mejor de los esfuerzos para concentrarse en el baloncesto, aunque sus mentes van a estar en otra parte.



"Como individuo, tratas de apoyar, tratas de estar ahí. Como equipo, creo que muestras tu apoyo y luego respetas el intentar salir y competir aún más duro de lo que alguna vez lo hiciste. Es lo que podemos hacer. trataremos de honrarlo", añadió Ginóbili.



El gerente general de los Spurs, R.C. Buford, declaró que habló con Popovich por la mañana y el entrenador le manifestó lo "abrumado" que estaba por el apoyo recibido y "muy agradecido por el amor que le han trasmitido", pero quería que el equipo se centrara en el juego.



"Todos estamos sufriendo una profunda pérdida ante un miembro realmente importante de nuestra familia y nuestro equipo", valoró Buford.



"Erin y Gregg fueron los mejores amigos que estuvieron juntos durante 40 años, y el impacto e influencia de Erin en nuestra organización, en nuestras familias, en nuestros jugadores y sus familias se sentirá en los próximos años".



Buford fue categórico al reiterar que Popovich lo único que deseaba era que esta noche el equipo se centrase en el partido, que será decisivo de cara a la suerte que van a tener en la eliminatoria ante los actuales campeones de liga.



Mientras el apoyo de toda la liga a Popovich y su familia continuó un día más de manera incesante.



El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, que jugó con los Spurs, manifestó que conocía muy bien a Erin porque era amiga de su esposa cuando estuvo en San Antonio y se trataba de la persona ideal que Popovich tenía a su lado.



"La conocía bien. Estaba cerca de mi esposa cuando jugaba aquí. Erin era el tipo de equilibrio que necesitaba Pop. Lo mantuvo controlado. Era una persona maravillosa", valoró Kerr. "Todos lloramos su pérdida". EFE