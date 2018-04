Los Heats ganan ante los Sixers y suman su primera victoria de playoff

Lyss Cedeño|| @lyssCede

La franquicia de Philadelphia se vio sorprendida por los Miami Heat que empataron la eliminatoria y robaron el factor cancha a su favor al imponerse 103-113 y poner el 1-1 en la serie.

Dwyane Wade anotó 28 puntos para romper la racha de 17 victorias consecutivas de los 76ers.

Wade, de 36 años, acertó sus primeros siete tiros de campo del partido y rebasó a Larry Bird en el 10mo puesto de la lista de máximos anotadores de la NBA en postemporada.

"Está en mi ADN", aseguró Wade tras el partido, cuando le recordaron una canasta a la media vuelta en el último cuarto con la que congelaba las esperanzas de la hinchada local.

Goran Dragic acompañó el partidazo del veterano escolta con 20 puntos, mientras que James Johnson fue el tercer anotador con 18 tantos en un equipo que tuvo hasta seis jugadores con dobles dígitos en anotación.

Los Sixers, que en el primer partido establecieron un nuevo récord de la franquicia con 18 triples, fallaron 16 de sus primeros 18 lanzamientos desde más allá del arco.

Ben Simmons volvió a ser el líder de los Sixers con 24 puntos, bien acompañado por Saric, que anotó otros 23 tantos.

El equipo de South Beach echó demasiado de menos la figura de un Joel Embiid.

"No puedo esperar para recuperarlo", dijo el entrenador Brett Brown.

"Él, para mí, es el que hace la diferencia. Joel Embiid cambia la dinámica de muchas maneras en este equipo. Habrá una reintroducción de él de nuevo en el equipo”.

Mientras tanto Miami se dio a respetar y se lleva la serie de Playoff a florida igualados 1-1.

