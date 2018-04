Hoy hace 15 años Air Jordán jugó su último partido

Baloncesto Internacional

Tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores, en 1993 y 1999, después de haber jugado 13 temporadas en los Chicago Bulls, Michael Jordán se retiró definitivamente el 16 de abril del 2003 en los Washington Wizards.

Es el jugador con mejor promedio de puntos por partido (33,4), el que más puntos anotó en un juego (63, ante Boston en 1986) y el único que marcó, al menos, quince puntos en cada uno de los encuentros que disputó. Jordan ostenta la marca de más partidos con 50 puntos (ocho), con 40 (38) y con 30 (109).

Dos días antes, el oriundo de Brooklyn se despedía en Washington, ante los 20 mil espectadores presentes en el Center de los Wizards: "No necesito ir a cada estadio a decir adiós porque no me estoy muriendo", aseguraba el inmenso basquetbolista, tras ser ovacionado por 2 minutos y medio.

Filadelfia fue el escenario de su último encuentro como jugador de la NBA, ante los 76ers. En los minutos finales del partido, Jordan entró de nuevo en juego, después de que el público de Filadelfia cantara "queremos a Michael". A falta de 1:44 para el final, Jordan anotó sus dos últimos tiros libres y se sentó tras una increíble ovación de más de tres minutos de duración.

El mítico escolta jugó ese dia 28 minutos y encestó 15 puntos, conformados por seis tiros de campo y tres libres, siendo el último una especie de homenaje que aplaudió todo el recinto. Además consiguió cuatro rebotes defensivos y cuatro

El encuentro fue tan ovacionado que nunca llegó a terminar oficialmente ya que a falta de 11 segundos, y con la victoria de los locales consumada por 107 a 87, Jordan, que estaba en el banquillo, se paró y una decena de periodistas invadieron la cancha para acercarse a él. Los jugadores entendieron lo que estaba ocurriendo y no completaron los segundos faltantes.