Harden fue el 'cohete' en la victoria ante Timberwolves

EFE.

El escolta James Harden volvió a ser la figura que lideró a los Rockets de Houston a lograr la victoria por 104-101 ante los Timberwolves de Minnesota en el primer partido de la eliminatoria de playoffs que disputan al mejor de siete dentro de la Conferencia Oeste.



El triunfo permitió a los Rockets ponerse con la ventaja de 1-0 y el segundo partido se jugará el próximo miércoles en el mismo escenario del Toyota Center.



La inspiración encestadora de James volvió a ser decisiva en el cuarto periodo cuando los Rockets primero estuvieron abajo en el marcador y luego surgieron con una racha de 9-0 que fue la que cambió la historia del partido, que tuvo emoción e igualdad en el marcador hasta el final.



Aunque los Timberwolves reaccionaron con cuatro puntos consecutivos para ponerse de nuevo a tres tantos, el base Chris Paul anotó dos tiros de personal que dieron de nuevo tranquilidad a los Rockets.



Pero el pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns con un toque de balón sobre el aro mantuvo a los Timberwolves en el partido, que pudieron empatar después que Paul hizo un mal pase y con 1.3 segundo para el final el equipo de Minnesota dispuso del último tiro a canasta que hizo el escolta Jimmy Butler en un intento de triple que se quedó corto.



Junto a Harden, el pívot suizo Clint Capela confirmó su gran momento de forma y su condición de líder en el juego interior al aportar un doble-doble de 24 puntos, 12 rebotes y tres tapones.



El entendimiento con Harden en las pelotas que le pone por alto para que haga mates es cada vez más perfecto y espectacular para convertirse en una fuerza imparable en el ataque de los Rockets.



Aunque Capela destacó en la primera parte con 20 puntos y 10 rebotes, pero en la segunda la defensa de los Timberwolves hizo mejor trabajo y dejo de ser factor decisivo en la ofensiva de los Rockets.



Paul no jugó su mejor baloncesto individual, pero consiguió 14 puntos, cuatro asistencias, tres rebotes y tres recuperaciones de balón que ayudaron a los Rockets a conseguir la victoria.



Los Rockets no tuvieron a más jugadores que lograsen números de dos dígitos después que el escolta reserva Eric Gordon llegó sin su mejor inspiración encestadora y aportó sólo siete puntos tras fallar 7 de 10 tiros de campo, incluidos seis de siete desde fuera del perímetro.



El pívot brasileño Nené Hilario, que jugó 11 minutos como reserva, logró cinco puntos al anotar los dos tiros que hizo a canasta y 1 de 2 desde la línea de personal, además de capturar tres rebotes, pero tuvo problemas con las personales tras cometer cuatro.



Los Rockets como equipo tampoco estuvieron inspirados con su mejor arma ofensiva los tiros desde fuera del perímetro y esta vez apenas anotaron 10 de 37 intentos por 8 de 23 que tuvieron los Timberwolves.



El base Jeff Teague, que fue el que mantuvo a los Timberwolves en el partido al anotar cinco consecutivos en la recta final del cuarto periodo acabó siendo el jugador más completo del equipo de Minnesota con 15 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.



Mientras que Butler llegó a los 13 tantos y Towns consiguió ocho puntos, capturó 12 rebotes --ocho fueron defensivos--, y dio dos asistencias, que no pudieron dejaron como factor ganador de los Timberwolves, que acabaron la temporada regular con marca de 47-35 que les permitió disputar por primera vez los playoffs desde el 2004 cuanto tenían en sus filas al pívot Kevin Garnett y al base Sam Cassell.