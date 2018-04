Novatos del mes: Rivales que podrían conseguirse en finales

Lyss Cedeño || @lyssCede

Ben Simmons y Donovan Mitchell han dominado el universo rookie en la temporada 2017-2018. De principio a fin. Para corroborarlo, Simmons ha ganado el premio de Novato del Mes (marzo-abril) en el Este y Mitchell ha hecho lo propio en el Oeste. Es la antesala de su gran duelo, son los dos favoritos para ser Novatos del Año.

Simmons ganó el premio Novato del Mes de la Conferencia Este de la NBA Kia por tercer mes consecutivo y la cuarta vez esta temporada. En marzo y abril, ayudó a los 76ers a obtener un récord de 20-3 en la NBA al promediar 13.7 puntos (con un 58.7 por ciento de tiros desde el campo) para llegar a los máximos de novato de 10.1 asistencias y 9.3 rebotes en 23 juegos con un 58,7% en el tiro de campo.

Detrás de Simmons, Filadelfia cerró la temporada regular con una racha ganadora de 16 juegos récord de franquicia, la racha ganadora más larga para terminar una temporada en la historia de la NBA.

Mitchell ganó el premio al Novato del Mes de la Conferencia Oeste de la NBA Kia por cuarto mes consecutivo. En marzo y abril, el escolta promedió 22.8 puntos y sumó 4.4 rebotes, 4.2 asistencias y 1.52 robos en 21 partidos, 43.7% de tiros desde el campo y 31.1%, desde los tres puntos mientras Utah empató con el mejor récord de la Conferencia Oeste con 17-4.

Para la temporada, Mitchell promedió 20.5 puntos, lo que lo convirtió en el primer novato en dirigir un equipo con al menos 45 victorias en anotaciones desde David Robinson con los San Antonio Spurs en 1989-90 ydejando atrás la marca de Damian Lillard.

Donovan Mitchell wins the Western Conf. Rookie of the Month for the 4th month in a row.



He averaged a rookie-high 22.8 PPG during March/April. #NBARooks pic.twitter.com/V5hdKQLRR6