Timberwolves avanzan a los playoffs tras una dramática prórroga

EFE.

Jimmy Butler anotó 31 puntos y el dominicano estadounidense Karl-Anthony Towns aportó su doble-doble número 68 como líder de la liga en un encuentro en el que los Timberwolves de Minnesota vencieron en el tiempo de prórroga 112-106 a los Nuggets de Denver.

