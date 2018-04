Dirk Nowitzki jugará un año más

Lyss Cedeño||@lyssCede

La estrella alemana de los Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, confirmó el martes que planea regresar para su vigésimo primera temporada en la NBA, todas con el mismo equipo, con el que tiene contrato asegurado hasta 2019.

Nowitzki dijo que esa fue una de las razones principales por las que prefirió operarse el tobillo izquierdo la semana pasada, para estar seguro de que estará recuperado cuando, en octubre próximo, los Mavericks abran su campamento de pretemporada.

“Espero jugar algo de basquetbol decente la próxima temporada”, señaló Nowitzki en conferencia de prensa. “Si no, es tiempo de irse”.

Nowitzki se retirará como uno de los más grandes del baloncesto por méritos propios. Ganador del anillo de campeón con Dallas en 2011, está únicamente 232 puntos de superar a Wilt Chamberlain en la lista de máximos anotadores históricos. Por si fuese poco, una vez dispute su primer encuentro del siguiente curso, se colocará como el jugador que más campañas ha sumado en un mismo equipo con 21.

