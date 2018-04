Pronósticos para los premios NBA: ¿Quiénes se llevarán los trofeos?

Lyss Cedeño|| @lysscede

Una noche para finalizar la temporada 2017- 2018 de la NBA y ya se avistan los ganadores de los famosos premios KIA: Jugador Más Valioso, Novato del Año, Coach del Año, Jugador Defensivo del Año, Mejor Sexto Hombre, y Jugador de Mayor Progreso.

Novato del año

Ben Simmons parece el claro favorito para hacerse con el título de Rookie del Año en la NBA. Sin embargo, el final de temporada de Donovan Mitchell y de los Jazz ha hecho que lo que parecía una decisión unánime empiece a tener voces que difieren al respecto.

El jugador de los Jazz compareció en el último partido de su equipo con una sudadera en la que se podía leer la definición de rookie en la NBA ("un jugador en su primera temporada en un equipo profesional", rezaba el mensaje) en clara alusión a Simmons, que se pasó su primera temporada en blanco por culpa de una lesión en el pie.

Well, Donovan Mitchell certainly went there, didn’t he? pic.twitter.com/MhN9Hwu78w