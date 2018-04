Mitchell y Jazz humillan a Warriors en el cierre de la temporada regular

EFE.

La marcha triunfal y arrolladora de los Jazz de Utah se mantuvo una jornada más y esta vez al humillar por paliza de 119-79 nada menos que a los actuales campeones de la NBA, los Warriors de Golden State, que sufrieron la peor derrota de la temporada regular.



El escolta novato Donovan Mitchell con 22 puntos, incluidos cuatro triples de cinco intentos, encabezó de nuevo el ataque balanceado de los Jazz que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos.



Mitchell con sus cuatro triples llegó a los 186 en lo que va de temporada y superó la marca de un novato en la historia de la NBA que estaba en poder del base Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland.



El ala-pívo Derrick Favors también brilló con 16 puntos y nueve rebotes, que lo dejaron como el jugador más decisivo dentro de la pintura.



Otros dos hombres altos, el ala-pívot sueco Jonas Jerebko, que como reserva ha recuperado su mejor forma, logró 14 puntos, mientras que el pívot francés Rudy Gobert y el base español Ricky Rubio aportaron 13 tantos cada uno.



Rubio, que apenas jugó 20 minutos, estuvo inspirado en el ataque al anotar 5 de 10 tiros de campo, aunque falló cuatro de los cinco intentos de triple, y acertó 2-2 desde la línea de personal.



El jugador de El Masnou también capturó cinco rebotes, incluidos tres defensivos, y repartió cinco asistencias, sin que perdiese ningún balón ni le señalasen faltas personales.



Los Jazz con marca de 48-33, tras conseguir la sexta victoria consecutiva, ganaron 3-1 la serie con los Warriors, y pueden acabar terceros en la Conferencia Oeste si mañana, miércoles, ganan a los Trail Blazers en el último partido de temporada para ambos equipos.



Aunque los Jazz pierdan el partido, que se va a disputar en el Moda Center, de Portland, tienen también asegurado como mínimo el quinto puesto.



El escolta Klay Thompson anotó 23 puntos y el alero Kevin Durant no tuvo su mejor inspiración encestadora al quedarse con 13 tantos, en lo que fue el último partido de la temporada regular de los Warriors, que la acabaron con marca de 58-24, la segunda mejor de la Conferencia Oeste, donde defienden el título de campeones.



La falta de inspiración encestadora de los Warriors quedó reflejada en que nunca estuvo al frente del marcador y acabaron el partido con un 35 por ciento de acierto en los tiros de campo.



Los Jazz dominaron a ambos lados del campo durante el primer cuarto con una racha de 18-3 que los dejaron con la ventaja de 24-9 y Rubio volvió a ser el líder que robó un balón con una penetración de canasta y Favors consiguió otras dos canastas de mates que aseguraron la victoria.



El equipo de Utah anotó también 25 puntos de 16 perdidas de balón de los Warriors, logró 19-6 en los saques rápidos y dentro de la pintura los Jazz consiguieron 62 puntos por 38 de los actuales campeones de la NBA.



Mientras que los Warriors vieron como Thompson y Durant, sus mejores encestadores, se combinaron para anotar apenas 14 de 39 tiros de campo y tuvieron la marca más baja en una primera parte al conseguir solo 33 puntos.



Los Warriors, que han sufrido tres derrotas contra los Jazz esta temporada, lo han hecho con un promedio de 29,6 puntos de desventaja.

