Nowitzki se opera para poder regresar a su temporada 21

Lyss Cedeño|| @lyssCede

Dirk Nowitzki se sometió a una cirugía en el tobillo izquierdo el jueves por la mañana y se perderá el resto de la temporada de los Dallas Mavericks, según fuentes de ESPN.

“Dirk Nowitzki ha sido sometido a una intervención quirúrgica en su tobillo izquierdo”, indicó la franquicia texana en un comunicado.

La cirugía fue considerada relativamente menor y no se espera que afecte la decisión de Nowitzki de regresar a la temporada 21. Nowitzki ha dicho en repetidas ocasiones que quiere jugar la siguiente campaña si su cuerpo se lo permite.

“Sólo me he perdido un partido esta temporada y firmé por dos años el pasado verano”, señaló el jugador, quien cumplirá 40 años en 19 de junio y que ha promediado 12,0 puntos y 5,7 rebotes en 24,7 minutos en cancha por partido.

Jugó en 77 partidos, la mayor cantidad para un jugador en su campaña 20.

Se espera que Nowitzki vuelva la próxima temporada, con 40 años, para disputar su 21ª y última campaña en la NBA.

🎥: @swish41 scored 31pts & Mavs won Game 7 of their first-round series vs Trail Blazers on 5/4/03. Mavs would go on to beat the Kings in 7gms in the next round to advance to the franchise’s 1st Conference Finals in 15yrs! @FoxSportsSW



More Dirk Moments: https://t.co/Hb1tsUmGZz pic.twitter.com/T7WYhftxmA