Sub-15 se prepara para el Sudamericano

Miércoles 4





Rowerth Goncalves

Venezuela ya comienza a vislumbrar lo que será el Sudamericano U15 que se llevará a cabo en octubre en suelo uruguayo. Así comenzó las jornadas de trabajo para definir el equipo que dirigirá el entrenador mirandino Manuel Echezuría.

En este primer módulo, que tuvo jugadores de Distrito Capital y Miranda, resaltó la llegada de Osmar García. Este prospecto venezolano hace carrera en Estados Unidos y vino al país solo para vestir la casaca nacional.

“Me encantó, practiqué y disfruté mucho, veo a los muchachos muy motivados, hay hambre”, aseguró el caraqueño, de apenas 14 años de edad, quien tiene una altura superior al 1.90.

García, que llegó un poco tarde al entrenamiento, se sacó los nervios al pisar la cancha y demostró su juego. “Al prinicipio sí me sentí un poco presionado, pero el profesor me dijo que disfrutara, que todos podemos equivocarnos. Me dejó claro que no debo preocuparme”, dijo el jovencito, que estudió en Phoenix y que ahora hará en vida en Miami.

Para el técnico del equipo, Manuel Echezuría, fue bueno ver a García en el equipo, pero también destacó la labor del resto que se presentó en Caracas. “Un muy buen grupo, salí muy contento con lo que vi, en este módulo solo hubo dos atletas que estuvieron en la selección U14. Hay un nivel interesante”, dijo el entrenador de U14, quien es conocido por haber sido por mucho tiempo el director técnico del municipio Lander en el estado Miranda.

“Estamos para grandes cosas a nivel sudamericano, esta selección es la punta de lanza y creo que lograremos el objetivo del Sudamericano U15 en Uruguay”. el DT estuvo acompañado por José “Cheo” Dos Santos en los entrenamientos.

Sobre el proceso de selección de los jugadores, Echezuría señaló: “Nosotros haremos un recorrido a nivel nacional. En este módulo solo habían 13 jugadores de Miranda y Distrito. El viernes estaremos en Valencia y la semana que viene iremos a Oriente para ver a los muchachos de esa zona”.

“Tendremos una preselección definitiva de al menos 30 atletas, pero veremos más de 200 atletas”, aseguró el entrenador, que agradeció todo el apoyo de las asociaciones y a la Federación Venezolana de Baloncesto por hacer este módulo que estaba pautado para la próxima semana.

Asimismo, declaró que aspira a recibir ayuda del Estado. “Esperamos que los organismos gubernamentales nos den el apoyo y bajen los recursos para esta y todas las selecciones”.

Además explicó que se necesita el apoyo para traer a un jugador como García, que milita en el extranjero. Espera que los recursos sean otorgados a tiempo.

Sobre el perfil del equipo, se espera que sea muy distinto a las selecciones venezolanas de otrora, que han sido de baja estatura y que han basado su juego en la rapidez.

“En este grupo U15 tendremos una altura promedio de 1.90 a 1.95, así que será muy interesante ver a este equipo. En la U14 teníamos un equipo bajo, por lo que había que explotar la rapidez, pero con el U15 habrá otras cosas que explotar”.