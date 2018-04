Centeno hizo valer su pasaporte en Argentina

Baloncesto Internacional

Daniel Gómez || @djgomez2 || La Plata (Argentina)

Luis Pisani debió persuadir a la directiva del Deportivo Viedma para que contrataran a Francisco Centeno. La gerencia tenía dudas con la sugerencia del coach por su predilección en fichar a jugadores estadounidenses; sin embargo, el chileno los convenció y luego también lo hizo el venezolano.

Solo un jugador latinoamericano había vestido la camiseta rojiazul de Viedma, y no hablaba español (Gordon James de la Guyana Francesa). De acuerdo al diario Río Negro, cuando comenzó la temporada, Centeno era apenas el cuarto foráneo en la historia del club que no nació en los Estados Unidos. Llegó para cambiar el criterio de la

dirigencia.

“Hicieron muchas más preguntas de lo normal porque usualmente no vienen jugadores latinoamericanos, pero les di mis motivos y no tuvieron ningún problema. Me incliné por ‘Pancho’ primeramente por su calidad humana; además, este es un plantel joven y él puede liderarlo”, argumentó el estratega que lo dirigió en la liga chilena en 2017.

El cumanés solo se ha perdido un encuentro en la Liga Argentina, segunda categoría del país. Con el conjunto de Río Negro, provincia ubicada a más de 900 kilómetros de Buenos Aires, acumula 36 compromisos y promedia 15.1 puntos con 6,6 rebotes. Es fijo cada noche en el quinteto titular del director técnico y registra 28.6 minutos en el tabloncillo.

“Los directivos se extrañaron porque no me conocían, pensaban que me iban a cambiar pronto. Se preguntaron si no era mejor traer a un estadounidense. Desconocían que el jugador latinoamericano lo puede hacer bien”, recordó el ala-pívot de Guaiqueríes de Margarita.

“Pude hacer el trabajo. Hay mucha calidad y la liga es competitiva. Lo que más me ha costado es el contacto, a veces los árbitros lo permiten y otras no. También que los viajes son muy largos”, agregó el oriental.

Centeno fue movido de su posición natural. En la actualidad se desempeña como centro y su adaptación es exitosa. “El baloncesto ha evolucionado bastante. Se ha perdido la figura del puesto cinco que juega de espaldas al aro. Ahora se practica mucho el ‘pick and roll’. Hemos enfrentado a equipos con pívots grandes. A veces cuesta, pero en contadas ofensivas. Predomina más la carrera”, analizó el basquetero de 33 años de edad.

“En esta categoría no se juega con un cinco de talla y de peso. Centeno ha podido marcar diferencia por la velocidad con la que ejecuta las jugadas. Los resultados han sido positivos. Creo que es uno de los mejores extranjeros de la Liga”, aplaudió Pisani.

La última adquisición de Viedma fue el panameño Josimar Ayarza, otrora jugador de Marinos de Anzoátegui. Sin duda, la actuación de Centeno amplió el rango de importados de los directivos. Seguramente desde esta temporada se fijarán en otros pasaportes.