Villanova arrolla a Kansas y jugará la gran final

EFE.

El ataque de los Wildcats de Villanova impuso su eficacia ante los Jayhawks de Kansas a los que vencieron por 95-79 en la segunda semifinal de la Final Four del baloncesto universitario.



La victoria permite a los Wildcats jugar la segunda final en los últimos tres años y buscarán conseguir de nuevo el título que lograron en la del 2016 cuando se enfrenten a los Wolverines de Michigan, que en la primera semifinal vencieron por 69-57 a los Ramblers de Loyola-Chicago.



El duelo entre Wildcats y Wolverines se disputará el lunes en el Alamodome de San Antonio.



El ataque de los Wildcats fue una máquina de hacer puntos desde fuera del perímetro con 18 triples, nuevo récord en la historia de la Final Four y se presentan como los grandes favoritos en la lucha por el título.



El alero junior Eric Paschall surgió como el gran líder al aportar 24 puntos --mejor marca como profesional--, incluidos 4 de 5 triples, y acabó el partido con 10 canastas de 11 tiros de campo.



Los otros cuatro titulares también tuvieron números de dos dígitos, encabezados por el base junior Jalen Brunson, que anotó 18 tantos.



El escolta de segundo año Donte DiVincenzo también surgió como factor ganador al ser el sexto jugador de los Wildcats que superó la barrera de los 10 tantos al aportar 15 con 4 de 6 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, y estuvo perfecto con 4-4 desde la línea de personal.



El ala-pívot de primer año Omari Spellman se encargó de ser el mejor en el juego dentro de la zona y lo demostró al aportar un doble-doble de 15 puntos, 13 rebotes --11 defensivos--, y poner tres tapones.



Mientras que los Wilcats acabaron el partido con un 45 por ciento de acierto en los tiros de triples (18-40) por un 33 (7-21) de los Jayhawks.



El base novato Collin Gillespie, a los 13 minutos de la primera parte, conseguía el sexto triple del partido y le daba a los Wildcats la marca de 442 en lo que va de temporada.



Villanova, que tiene marca de 35-5 en lo que va de temporada y llegó a la Final Four como cabeza número de serie, estuvo siempre por delante en el marcador sin permitir reaccionar en ningún momento a los Jayhawks, que tampoco encontraron la manera de evitar los tiros desde fuera del perímetro.



El base senior Devonte' Graham con 23 puntos fue el líder del ataque de los Jayhawks (31-8), que también tuvieron el apoyo del escolta segundo año Malik Newman, que aportó 21 puntos y capturó ocho rebotes.