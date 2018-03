Jalen Brunson fue elegido jugador del año en la NCAA

Luis Joel Moreno // @yomoreno08

Jalen Brunson, jugador de baloncesto de los Wildcats de la Universidad de Villanova, fue elegido por la agencia The Associated Press (AP), como el mejor jugador de la temporada de la NCAA.

El jugador de primer año fue elegido con 36 de los 65 votos totales. El segundo lugar fue para, Trae Young (Oklahoma), y el tercer puesto lo ocupó, Deandre Ayton (Arizona), ambos de primer año.

Brunson, promedia esta temporada 19,2 puntos por partidos, ayudando a su equipo a llegar a la Final Four. Este sábado se jugarán el pase a la gran final ante la Universidad de Kansas.

BREAKING: @NovaMBB guard Jalen Brunson is The Associated Press men’s college basketball player of the year. Got 36 of 65 votes. Full story by @aaronbeardap: https://t.co/LdZbHpX8DO pic.twitter.com/jD21kOY3ik