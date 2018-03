Harris lidera ataque de Clippers en lucha por jugar playoffs (+Video)

EFE

El alero Tobías Harris anotó 19 puntos y los Clippers de Los Ángeles se impusieron de locales por 105-98 a los Bucks de Milwaukee, a pesar de haber dejado escapar una ventaja de 16 tantos.



Harris, que jugó sus dos primeras temporadas como profesional con los Bucks, anotó tres triples, repartió cinco asistencias, capturó tres rebotes y recuperó dos balones.



La victoria permite a los Clippers ampliar sus posibilidades de conseguir un boleto para viajar a las finales de la NBA después de colocarse en el noveno puesto e la Conferencia Oeste.



El equipo de Los Ángeles, con marca de 40-34, está detrás de los Timberwolves de Minnesota por 1,5 partidos en la competencia por el octavo y último boleto que da derecho a estar en la competición de la fase final.



Los Clippers anotaron seis triples en el último cuarto cuando estaban debajo por cinco puntos y lograron racha de 13-0 para remontar a 96-88.



El pívot DeAndre Jordan tuvo doble-doble de 12 puntos y 16 rebotes y el escolta reserva Low Williams encestó 16 tantos para el equipo de Los Ángeles.



Los Bucks fueron liderados por el alero griego Giannis Antetokoumpo, que consiguió un doble-doble de 26 tantos y nueve rebotes.



Mientras que el escolta-alero Khris Middleton sumó 22 tantos y el base Eric Bledsoe encestó 14 puntos, capturó nueve rebotes, repartió seis asistencias y recuperó dos balones.



Los Bucks, con marca de 39-35, vieron rota su racha de dos triunfos consecutivos, y también perdieron el séptimo puesto de la Conferencia Este, que ahora le pertenece a los Heat de Miami (40-35), que se impusieron de locales por 98-79 ante los Cavaliers de Cleveland.EFE

