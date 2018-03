Estos serán los cruces del Final Four de la NCAA

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

El Torneo de la División I de Baloncesto de la NCAA llega a sus cruces finales. La Universidad Loyola-Chicago se enfrentará a la Universidad de Michigan y la Universidad de Villanova, gran favorita, chocará ante la Universidad de Kansas.

En este Final Four, los Wildcats de Villanova parten como amplios favoritos para revalidar el título alcanzado en 2016. Vienen de eliminar a la Universidad Texas Tech por un marcador de 59-71. Cuentan con un grupo de cuatro jugadores que promedian más de 10 puntos por partido, Mikal Bridges (17,8), Jalen Crunson (19,2), Donte DiVicenzo (12,9) y Omari Spellman (10,8).

La gran “sorpresa” son los Ramblers de Loyola-Chicago que acuden a esta fase para tratar de coronarse luego de su consagración en el año 1963. Seguirán apoyándose en su talismán, la capellana de 98 años de edad, Jean Dolores Schmidt, que siempre está presente en todos los partidos del equipo universitario.

El otro equipo clasificado son los Wolverines de Michigan que han protagonizado partidos cerrados e incluso llegaron a ganar uno ellos con un triple sobre la bocina. Parten como favoritos ante los Ramblers al ser el número de tres de la División Oeste.

Y por último, los Jayhawks de Kansas que vienen de dejar en el camino a otro peso pedazo como son los Blue Devils de la Universidad de Duke, al ganarles 81-85 en tiempo suplementario. La gran figura del equipo de Kansas es Malik Newman que anotó 32 puntos en el anterior cruce ante Duke.

