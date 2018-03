Jazz aplasta a diezmados Warriors (+Video)

AP

Rudy Gobert contabilizó 17 puntos y 15 rebotes para que el Jazz de Utah aplastara el domingo 110-91 a unos Warriors de Golden State devastados por las lesiones.

El Jazz se alejó en el marcador con un gran desempeño en el tercer periodo.

Quinn Cook sumó 17 unidades y ocho asistencias por los Warriors, campeones defensores de la NBA, que jugaron sin cuatro astros por lesiones y debieron improvisar otra alineación.

Antes del partido, el entrenador de Golden State, Steve Kerr, descartó que Stephen Curry pueda jugar en la primera ronda de los playoffs, a consecuencia de un esguince en la rodilla izquierda. Por su parte, Curry prometió que hará todo lo posible en su rehabilitación para volver antes.

Donovan Mitchell anotó 21 tantos por el Jazz, que venía de caer el viernes por cuatro puntos en San Antonio, tras disputar una prórroga. Joe Ingles añadió 14 puntos, con cuatro triples, ocho asistencias y seis rebotes.

