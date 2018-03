Michael Jordán a 23 años de su "I'M BACK" (+Video)

Baloncesto Internacional

"I'm Back". Veintitrés años atrás (1995), Michael Jordan anunciaba su regreso a la NBA, luego de retirarse por primera vez; 11 días después, anotó 55 puntos en el Madison Square Garden.

Jordan reapareció en la NBA tras su prematura retirada en octubre de 1993, cuando dejó el baloncesto hastiado de sacrificios, éxito, presión mediática y, sobre todo, por el reciente fallecimiento de su padre, asesinado a sangre fría dos meses antes.

En la camiseta de Michael Jordan, un nuevo número dejaba claro que estábamos en otra época diferente. Jordan ahora vestía el 45, olvidando el 23 que había lucido durante su anterior época en la Liga en la que había llegado a ganar tres anillos consecutivos entre 1991 y 1993.

La estrella de los Bulls argumentó para ello que su sensación era que debía jugar con un nuevo número ya que el 23 de su equipo había sido retirado y colgaba en el techo del United Center.

En su retorno a la NBA, Jordan, emparejado con Reggie Miller, disputó 43 minutos en los que anotó 19 puntos con una serie en el tiro de 7 de 28, mostrándose fuera de ritmo tras 21 meses sin haber disputado un encuentro oficial.

“O me quedaba corto con mis tiros o me pasaba. Jugué mal. Pero no ha sido el primer mal partido que he jugado en mi vida,” declaró Jordan tras la velada.

El choque entre Bulls y Pacers fue retransmitido por la NBC a nivel nacional en Estados Unidos y hasta ahora sigue siendo el partido de temporada regular más visto en la historia de la NBA. Nada menos que 35 millones de telespectadores sintonizaron en algún momento con el encuentro.