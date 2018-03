Ricky Rubio es arrollado en el partido contra los Suns (+Video)

Lyss Cedeño||@lysscede

El base español Ricky Rubio fue el protagonista en otro polémico juego, en esta ocasión fue embestido por Jared Dudley y Marquesse Chris de los Poenix Suns; ambos jugadores luego del encontronazo fueron expulsados del partido por su agresiva actitud.

Corría la mitad del tercer cuarto cuando Chriss erró una penetración a canasta cayendo al suelo y reclamando una posible falta. Acto seguido un irrespetuoso Rubio realizó el saque de fondo rápidamente sin esperar que Chirss se levantara del piso, cuando el base se disponía a montar el ataque de los Jazz sufrió una falta especialmente dura de Jared Dudley, que se tomó la ley por su mano.

Fue entonces cuando el español fue a encararse con el alero de los Suns hasta que recibió un nuevo empujón por parte de Chriss que le envió al suelo provocando una tangana en la que Donovan Mitchell y Joe Ingles acudieron a defender a sus compañeros mientras árbitros y entrenadores intentaban separar.

De igual forma, el juego se calmó con la expulsión y técnica para los dos jugadores de los Suns y la falta técnica para Mitchell e Ingles por los Jazz.

Uh oh, Suns go after Ricky Rubio in Utah. pic.twitter.com/MPlpfTJRNU