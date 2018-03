Durant lidera a Warriors con bajas en triunfo sobre Lakers (+Video)

AP

Kevin Durant convirtió 26 puntos y los Warriors, plagados de bajas, tomaron ventaja en el último cuarto el miércoles para imponerse por 117-106 a los Lakers de Los Ángeles. Entre las bajas de Golden State estuvieron Stephen Curry, que cumplía 30 años, Klay Thompson y Draymond Green.

Zaza Pachulia regresó al quinteto titular por primera vez desde el Juego de las Estrellas y terminó con 10 tantos, 12 rebotes y cinco asistencias para el actual campeón de la NBA, que esta semana logró un boleto para la postemporada por sexto año consecutivo sin haber siquiera jugado.

La alineación del entrenador Steve Kerr, poco habitual a estas alturas de la temporada, incluyó a Durant, Quinn Cook, Nick Young, Kevon Looney y Pachulia y funcionó para dar a los Warriors su octavo triunfo consecutivo en casa.

Durant, que tenía un promedio de 38,7 tantos en sus tres partidos anteriores, convirtió 10 de 19 pero falló seis de sus siete lanzamientos de tres y aportó seis asistencias y cinco rebotes. Looney igualó su mejor marca personal con 11 puntos para Golden State, que venían de perder dos encuentros seguidos.

Julius Randle totalizó 22 tantos y atrapó 10 rebotes antes de cargarse de faltas al final del partido para los Lakers, que no tuvieron a Kyle Kuzma por un esquince en el tobillo derecho. Los Ángeles venían de ganar dos juegos al hilo y tres de cuatro. Isaiah Thomas aportó 20 puntos con cinco triples y siete asistencias y Lonzo Ball repartió 11 asistencias.

Curry fue baja por tercer juego seguido tras recaer de una lesión en su tobillo derecho al inicio del partido del pasado 8 de marzo contra los Spurs.

