José Manuel Calderón llega a 5.000 asistencias (+Vídeos)

Baloncesto Internacional

Miércoles 14| 8:37 pm





Lyss Cedeño || @lysscede

El partido entre los Phoenix Suns y los Cleveland Cavaliers no fue un simple encuentro más entre los 834 que José Manuel Calderón ha disputado en la NBA. En el Talking Stick Resort Arena, el base español consiguió alcanzar la cifra de 5.000 asistencias en su carrera en la liga estadounidense al repartir un total de cinco durante el choque.

El base español está ilusionado con las opciones de los Cleveland esta temporada y recalcó que espera haber demostrado esta temporada que aún puede rendir en la NBA de forma óptima a sus 36 años.

"Voy día a día, intentando estar preparado para lo que me pida el entrenador", dijo el español sobre su aportación al equipo, situado ahora mismo en la cuarta plaza del Este. "Cuando ha habido lesiones he estado listo para jugar, y cuando no he jugado, pues nada, pero procuro siempre estar a tope", añadió.

"No es fácil, pero estoy feliz de estar aquí y de ayudar. Tengo ganas de que las cosas empiecen a ir bien y cojamos una buena racha de victorias", señaló el español, que no está preocupado por las dos derrotas seguidas de los suyos ya que el equipo está sin tres piezas relevantes como Kevin Love, Tristan Thompson y Rodney Hood.