Westbrook guió nuevo lauro de Oklahoma City

AP

Los espectadores pidieron a coro que cierto jugador fuera nombrado el más valioso. Y no se referían a Russell Westbrook, pese a haber conseguido su 19no “triple doble” de la temporada.

Más bien, el público estaba rendido a los pies de Nick Collison, alero de 37 años.

Westbrook, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior, fue clave para que el Thunder de Oklahoma derrotara el sábado 104-94 a los Spurs de San Antonio. Pero Collison, un consentido de los aficionados que ha jugado con el Thunder desde que el equipo se mudó de Seattle, fue quien se robó el espectáculo.

Debió entrar al quite debido a que el pívot titular Steven Adams se lastimó el tobillo izquierdo en el tercer periodo y no volvió. Collison entró en el cuarto periodo por vez primera y respondió embocando sus siete puntos en un tramo de 2:41 minutos.

