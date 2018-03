Recital del Barcelona y reencuentro con la victoria en la Euroliga

Baloncesto Internacional

Viernes 9| 6:56 pm





En la primera victoria europea del técnico serbio Svetislav Pesic desde su llegada al banquillo, el equipo azulgrana completó un buen partido en el Palau Blaugrana liderados por Pau Ribas (18 puntos, 6 asistencias y 25 de valoración), Petteri Koponen en el perímetro (4 de 6 en triples) y Ante Tomic en la pintura (16 puntos y 6 rebotes).



Los locales, que luchan por evitar el farolillo rojo, se medían a su orgullo y a un rival que apura sus cada vez menos opciones de clasificación para los 'playoff'.



Sin embargo, el Barcelona se tomó en serio el partido achicando las virtudes de un Estrella Roja que ante sus bajos porcentajes de acierto no pudo luchar por el rebote ofensivo.



Después de un inicio un poco frío por parte de ambos equipos, el Barcelona fue lo más similar a un motor diesel. Empezó carburando con un voluntarioso Jackson asistiendo y Ribas anotando que contrarrestaron la chispa inicial de Feldeine y Rochestie (17-12).



Aunque el punto de inflexión se produjo en el segundo acto. La garra de Omic en la pintura emergió en el ataque serbio, pero estuvo demasiado solo. Así, el Barcelona, con Heuertel, Tomic y Moerman como estandartes, no tardó en situarse por encima de los diez puntos (31-19, min.15).



Reaccionó tímidamente el Estrella Roja con cinco puntos consecutivos de Rochestie, máximo anotador del equipo serbio (13), que dejó en evidencia las flaquezas defensivas de Edwin Jackson (31-24).



Pero el Barcelona siguió a lo suyo. Con Ribas y Koponen acertando desde el perímetro y un Tomic jerárquico en la pintura -tanto que rompió un tablero tras un mate- el equipo azulgrana encadenó un parcial de 14-0 antes del descanso con el que dejó el partido encarrilado antes del descanso (45-24).



Tras el descanso, el pulso del Estrella Roja mejoró. Y eso que el Barcelona endosó un parcial de 6-2 (51-26, min. 22) que obligó a Alimpijevic a pedir tiempo muerto para frenar la sangría.



Lo consiguió el preparador serbio que, por lo menos, evitó que el equipo local pudiera moverse a sus anchas en ataque y mejorar en el rebote ofensivo con la entrada de jugadores físicos como Davidovac en el perímetro y el veterano Antic en la zona.



Así, del 54-28 (min.24) se pasó al 62-49 con el que se puso fin al tercer acto. Un parcial de 21-8 fundamentado desde la línea de tiros libres y con un Rochestie que se reencontraba con la puntería desde el perímetro.



En el último periodo ambos equipos se reencontraron con la versión mostrada en el segundo cuarto. Con los triples de Ribas y Koponen, el Barcelona se situaba de nuevo con una ventaja de 20 puntos (70-50, min.35).



El equipo serbio ya no se recuperó y la escuadra azulgrana completó otro cuarto excelente con un parcial escandaloso de 26-5 que le permitirá afrontar con confianza el clásico liguero del próximo domingo ante el Real Madrid.

EFE