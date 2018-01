Isaiah Thomas de vuelta al tabloncillo

Carlha Aristimuño | @carlhaaris

El armador Isaiah Thomas tuvo su debut el día martes con los Cavaliers de Cleveland, en un partido donde marcó 17 puntos en 19 minutos con victoria de 127-110 ante Trail Blazers de Portland. Este es su segundo equipo profesional de la NBA luego de pertenecer a Celtics de Boston, regresa después de una lesión de cadera que lo mantuvo fuera del juego por siete meses.

Los primeros días, Thomas jugará pocos minutos y saldrá desde el banquillo. Por lo pronto tampoco estará jugando partidos consecutivos por lo que José Manuel Calderón seguirá siendo el base titular de los Cavaliers, solo toca esperar si con la incorporación de este jugador se verá un antes y un después en el equipo.

The crowd recognizes #ThatSLOWgrind and gives IT a standing ovation, as he checks out of the game!



