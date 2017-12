LeBron molesto por tener que jugar en Navidad

Baloncesto Internacional

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Esta noche se jugará el partido de Navidad entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors, últimos finalistas de la NBA, hecho que ha sido criticado por LeBron James al jugar en una fecha especial.

James escribió en su cuenta oficial de twitter, “¡Estar lejos de mi familia en Navidad por trabajo es lo peor! Amo lo que hago y no lo cambiaría por nada del mundo, ¡pero no cambia el hecho de cómo me siento en este momento!”.

El nuevo y agitado calendario de la NBA tiene muy molesto a algunos jugadores y el último en hacer notar esa molestia