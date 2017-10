Thompson cree que pueden igualar a Bulls

Baloncesto Internacional

Domingo 8| 8:00 am





redacción meridiano

Para Klay Thompson, el equipo de Warriors de Golden State puede igualar la dinastía de Bulls de Chicago de los noventa.

“¿Cuántos fueron, seis títulos en ocho años?”, comentó el escolta en rueda de prensa celebrada en China. “¿Así que nosotros estamos a como un tercio del camino? Creo que es interesante. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero yo sí veo un seguimiento de la afición y una pasión similar a la que los Bulls despertaban en los ‘90”, continuó Thompson.

“Cada vez que los Bulls venían a mi ciudad, ese era el evento del año. Ahora, cuando los Warriors llegan a una ciudad, ellos son el partido que todos quieren ver. Y nosotros no tomamos eso a la ligera. Esa es una posición muy linda en la que estamos. Casi nunca jugamos en una cancha que no esté llena. Eso es tan especial, y difícil de comprender como jugador. Así que creo que estamos cerca (de aquellos Bulls). Aún pienso que todavía no estamos a su nivel, pero eso es lo que nosotros aspiramos a ser como símbolo de la época desde 2000. Aspiramos a ser esa dinastía que los aficionados de la NBA recordarán para siempre”.

“Era divertido hace unos años cuando estábamos persiguiendo aquella temporada de los 73 triunfos”, dijo Thompson. “El mero hecho de ser comparados con ese equipo es un honor. Definitivamente nos motiva. Me encantaría jugar contra Michael Jordan, sería un sueño hecho realidad. Obviamente no contamos con una máquina del tiempo, pero sería muy especial poder ver algo así”.

Este año, el elenco de la bahía de San Francisco y que hace vida en el Oracle Arena espera ganar su segundo título al hilo y el tercero en cuatro años.