Argentina buscará ir al Mundial en una AmeriCup "pareja", dice su técnico

El entrenador del seleccionado femenino de baloncesto de Argentina, Cristian Santander, dijo en una entrevista con Efe que la Copa Ámérica, que se jugará en Buenos Aires del 6 al 13 de agosto, será muy pareja y apuntó que su objetivo es clasificarse para el Mundial de España 2018.

"Después, bueno, queremos el mejor puesto posible, pero el objetivo es clasificar al Mundial", aseguró Santander. Islas Vírgenes, Venezuela Brasil, Argentina y Colombia integran el Grupo A del torneo, que se desarrollará en Buenos Aires. Paraguay, Puerto Rico, Canadá, México y Cuba componen el Grupo B.

Los tres mejores del certamen obtendrán su pasaje para el Mundial de España del próximo año. Argentina, Brasil, Canadá y Cuba son, para Santander, los principales candidatos a quedarse con esas tres plazas. "Canadá es una potencia mundial, está entre los cinco mejores equipos del mundo. Cuba es un equipo que ha jugado la final con Canadá de este último torneo", señaló.

"Puerto Rico es un equipo que tiene jugadoras norteamericanas que han jugado en la NBA. América se ha emparejado mucho, Canadá se ha escapado un poco de la media y lo demás se ha emparejado mucho, por eso esta AmeriCup será muy pareja", auguró.

El entrenador agregó que "han crecido mucho" Islas Vírgenes, Colombia y Venezuela, sus rivales en la fase de grupos. "Y también está Brasil que, bueno, lo de siempre. Es todo muy duro, va a ser un grupo duro, pero vamos a luchar por la clasificación", sostuvo.

Las convocadas por Santander para este torneo rondan los 24 años, no por decisión del entrenador, sino porque "Argentina no tiene jugadoras muy grandes en actividad". "Nuestra Liga tiene un promedio de edad bajo. Se da por una deserción natural por falta de profesionalismo en nuestra Liga. Algunas jugadoras optan por formar una familia o terminar de estudiar. Eso hace que la selección tenga una media de edad baja, no porque queramos, sino porque las condiciones están dadas así", dijo.

La Liga culminó el 3 de julio y, desde entonces, las jugadoras están a disposición del entrenador. "Fue intensa, tuvo muchos partidos. Hemos recuperado a algunas de las chicas que han estado con algunas molestias y están todas bien, sin problemas", explicó.

Santander cree que la asistencia del público al estadio de Obras, donde se realizará el torneo, será "muy buena" porque está "el antecedente de la final de la Liga" que se jugó "a estadio lleno". "Si juega la selección creemos que va a haber un buen marco de público y que van a apoyar. Eso tiene que jugar a favor nuestro y lo tenemos que utilizar y aprovechar para conseguir el objetivo", afirmó.

Argentina debutará en la AmeriCup este domingo ante Islas Vírgenes. El lunes jugará ante Venezuela, el martes ante Colombia y el miércoles cerrará su participación en el grupo ante Brasil. Las semifinales serán el 12 de agosto y el 13 se jugará la final y el partido por el tercer y cuarto puesto. EFE