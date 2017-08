Carmelo Anthony no quiere reunirse con los Knicks

Baloncesto Internacional

Miércoles 2| 7:49 pm





Luis Ramírez Alonzo / @luiseralonzo_18

La novela sobre el futuro de Carmelo Anthony sigue sin conocer un final para la próxima temporada. Los Knicks de Nueva York se pusieron en contacto con el jugador, pero él no quiere reunirse para escuchar la propuesta que le harán y tiene en la mente salir a otro equipo próximamente.

El cuerpo directivo del equipo de la Gran Manzana, encabezado por Steve Mills lleva casi un mes haciendo el esfuerzo de comunicarse con el alero sobre el siguiente paso de la franquicia, tras la salida de Phil Jackson pero sin tener suerte.

Anthony no está dispuesto a atender la llamada de la gerencia de su actual quinteto, ya que no habrían aceptado un posible cambio a los Rockets de Houston, “no hay nada de qué hablar”, mencionó al New York Daily News.

El aún miembro de los Knicks concedió unas declaraciones para el medio anteriormente mencionado en un acto por su trabajo a la comunidad, donde habló más sobre la situación que atraviesa. "He “estado bien, manteniéndome lejos de la pelea. No escucharás comentarios de mí parte, estoy dejándome crecer el pelo y pasando tiempo con mi familia. Estoy siendo un padre. Eso es lo que importa en este momento. Nada más importa”, expresó.

Carmelo no pierde la esperanza de abandonar Nueva York antes del inicio de la nueva campaña y aterrizar en Houston, pero prefirió no soltar nada en el acto que acudió. “Saben que no puedo hablar de eso en este momento”, agregó.

La franquicia mantendría su postura de no escuchar alguna propuesta de los Rockets o cualquier equipo que no llene sus expectativas con lo que podrían ofrecer como moneda de cambio por el alero. Mientras que, el alero sólo quiere ser nuevo compañero de Chris Paul y James Harden.

Con información del New York Daily News