Sigue polémica entorno a reemplazo árbitra en competición Adidas y LaVar Ball

La acción se dio después de que Ball se quejara y amenazara con sacar a su equipo del campo si seguía en el partido la árbitra señalada por él.



"Las sustituciones de árbitros hechas durante nuestro torneo la semana pasada no están en línea con los valores de nuestra compañía", manifestó hoy Adidas a través de un comunicado. "Fue una decisión equivocada, lamentamos la situación y estamos investigando el asunto para asegurarnos de que nuestros estándares de deportividad, igualdad y juego limpio se cumplan en el futuro".



La declaración también dijo que "cualquier insinuación de que podríamos comprometer nuestros valores y el enfoque abierto para el beneficio de cualquier individuo es inexacta".



Ball entrena a su equipo Big AAU Baller, en el que juega también su hijo LaMelo. Después de que LaVar Ball recibiera una falta técnica de la árbitra, amenazó con que su equipo abandonaría el campo si no era reemplazada. Entonces se cambió por un árbitro masculino.



El polémico entrenador fue expulsado después de una segunda falta técnica, y los árbitros confiscaron el partido cuando se negó a abandonar la pista.



Fuera del campo, Ball hizo un discurso en el que señaló que "ella (la árbitra) necesita permanecer en su nivel porque no está lista para esto", entre otras cosas, para luego en declaraciones a varios medios justificar su comportamiento antideportivo y falto de respeto como "una persecución y trato injusto hacia mi persona".



"He entrenado siempre así, además es sólo entretenimiento, en lugar de ir al cine, la gente viene al juego de la AAU para ver un partido".



El reemplazo de la árbitra femenina no sentó bien a Court Club Elite, el grupo que proporcionó a los árbitros para el torneo, el Adidas Uprising Summer Championships, como resultado el grupo terminó su trato con la compañía de productos deportivos.



También han surgido especulaciones entorno a que Adidas hizo el intercambio del árbitro para apaciguar a Ball en las negociaciones potenciales de las zapatillas que pueda utilizar su hijo Lonzo con los Lakers.



Pero fuentes cercanas a la compañía informaron que no se había dado ningún tipo de conversación entre ambas partes desde que Ball solicitó a todas las grandes marcas de zapatillas y prendas deportivas 1.000 millones de dólares (845 millones de euros) por los derechos de su hijo Lonzo.



Mientras que él mismo sacó al mercado un modelo de zapatillas de su hijo con la marca de Big Baller Brand (BBB), y a un precio de 495 dólares (418 euros) en el mercado, tres veces más de lo que valen la de las estrellas de la NBA con las grandes marcas deportivas.



Además, incluyó la novedad que todos los que utilicen el modelo de zapatillas de su hijo pueden también usar las de otras marcas. EFE