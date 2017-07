Hornets, con la marca Jordan, anuncian sus nuevos uniformes

Redacción Meridiano

Los Charlotte Hornets enseñaron en sus redes sociales los nuevos uniformes que usará el equipo a partir de la próxima temporada. Se tratan de modelos similares a años anteriores, pero con la particularidad de ser marca Jordan, misma que también lidera su principal propietario Michael Jordan.

Es la primera oportunidad que la marca Jordan viste a un equipo profesional en los Estados Unidos. "Es un nuevo comienzo para la ciudad de Charlotte, para la NBA y el juego de baloncesto. El juego nunca para de evolucionar y nosotros tampoco", dice el comunicado que hace énfasis al tener al "mejor de todos los tiempos" de su lado.

THE REVEAL.



Introducing our new Hornets uniforms - the FIRST @Jumpman23 uniform for a U.S. pro team. #BuzzCity



👉🏼 https://t.co/xNnuIc9q6T pic.twitter.com/fDrSi5UpZu